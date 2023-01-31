Лукашенко приехал в Зимбабве укреплять "существующие прекрасные отношения"

Александр Лукашенко прибыл с визитом в Зимбабве. Это первое посещение белорусского президента африканской страны к югу от Сахары.

В аэропорту Хараре белорусского президента встречали президент Эммерсон Мнангагва и около 5 тысяч сторонников правящей партии.

МИД Зимбабве заявил, что запланированные переговоры двух лидеров направлены на укрепление "существующих прекрасных отношений" между двумя странами в таких областях, как политика, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство.

Объединяют две страны также и наложенные на них западные санкции.

Просто Запад по-прежнему намерен наказать наши две страны, но у них ничего не получится, потому что стратегия развития двух стран направлена на то, чтобы мы были самодостаточными Годвилс Масимирембва председатель партии ЗАНС-ПФ в провинции Хараре

По мнению экспертов, в условиях дипломатической изоляции обе страны стремятся диверсифицировать свои международные отношения.

Пример тому открытый накануне белорусско-зимбабвийский бизнес-форум, где, как ожидается, Минск и Хараре станут городами-побратимами.

Беларусь за последние три года экспортировала в Зимбабве более 2 тысяч тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин. А товарооборот между странами с 2018 года вырос в 7 раз и достиг 39 миллионов долларов.

Кроме санкций объединяют двух президентов и обвинения в нарушении прав человека в своих странах, в том числе подавлении оппозиции.