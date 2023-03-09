Британский законопроект о мигрантах беспокоит ЕС

Меры по борьбе с нелегальной иммиграцией, предпринимаемые правительством Великобритании, должны соответствовать международному праву. Такое заявление сделали Еврокомиссия и участники встречи министров внутренних дел ЕС в Брюсселе. Новый британский законопроект направлен против мигрантов, прибывающих на небольших лодках, и предусматривает их депортацию.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон уже выразила обеспокоенность своей британской коллеге Суэлле Браверман:

"Моя немедленная реакция такова: я сомневаюсь, что это соответствует международным обязательствам. Она (Браверман) пообещала мне, что что соответсвует, так что будем надеяться, что она права, нам нужно изучить это поподробнее".

Франция, которая тесно сотрудничает с Великобританией по данной проблеме, также настороженно отнеслась к нововведению.

Жеральд Дарманин, министр внутренних дел Франции:

"Очевидно, что не должно быть никаких негативных последствий для наших двусторонних отношений. Но я уверен, что очень конструктивным образом мы сможем найти пути и средства для утсранения последствий их законодательства".

Между тем британский план нашел некоторую поддержку в Австрии.

"Обсуждение в Великобритании показывает, что давление на Европу здесь возрастает с точки зрения нелегальной миграции и злоупотребления убежищем. В Европе мы должны это контролировать и концентрироваться на наших проблемах", - сказал Герхард Карнер, министр внутренних дел Австрии.

В последние годы тысячи мигрантов пересекли Ла Манш со стороны Франции в поисках лучшей жизни в Великобритании. Консервативное британское правительство давно обещало принять меры по борьбе с нелегальной миграцией и находится под растущим давлением: избиратели требуют выполнения обещания.