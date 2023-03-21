Полиция Лондона "сбилась с курса": член палаты лордов обвинила Скотленд-Ярд в токсичности и сексизме

Лондонская полиция "пронизана" институциональным расизмом, женоненавистничеством и гомофобией, среди сотрудников Скотленд-Ярда "могут быть преступники" – об этом говорится в 363-страничном докладе, который представила во вторник член Палаты лордов Луиза Кейси.

Независимое расследование проводилось после похищения и убийства сотрудником столичной полиции 33-летней Сары Эверард в марте 2021 года. По словам автора доклада, крупнейшее полицейское ведомство в Великобритании нуждается в масштабном переустройстве, в противном случае некоторые его подразделения должны быть расформированы.

Баронесса Кейзи: "Я обнаружила организацию, которая сбилась с курса и не знает, чему служит".

Были предоставлены доказательства того, что Скотленд-Ярд недостаточно защищает меньшинства и подвергает их чрезмерному контролю. По таким показателям, как обыски и задержания, мы наблюдаем непропорциональное применение силы в отношении именно чёрного населения [...]



Не общество должно защищать себя от полиции. Это работа полиции – обеспечивать нашу безопасность. Луиза Кейси Член палаты лордов, специалист по вопросам социальной защиты

На низкие стандарты работы лондонских полицейских указывает также неподобающие хранение улик, в частности, биоматериалов, взятых при расследовании дел об изнасилованиях: некоторые пробы хранились в сломанных холодильниках, а в одном из случаев рядом с уликами находился контейнер с едой.

В документе раскрываются детали унизительных ритуалов при интеграции новых сотрудников. По словам баронессы Кейси, 12% женщин-офицеров подвергались сексуальным домогательствам на работе, но подобное поведение коллег часто скрывается или преуменьшается.

Автор доклада рекомендует мэру города создать "радикальное улучшенное новое полицейское ведомство". Садик Ханзаявил, что уже назначил ответственного за реорганизацию службы и добавил, что, в Скотленд-Ярде "много преданных своему делу профессионалов, которые хотят быть частью этих перемен".

Согласно недавнему опросу YouGov, лишь 42% жителей британской полиции доверяют местной полиции.