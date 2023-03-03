Великобритания и Евросоюз заключили сделку по Северной Ирландии

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:"Для тех из вас, кто любит "брексит", на этой неделе были именины сердца. После месяцев кропотливых переговоров Великобритания и Евросоюз представили соглашение по пересмотренному варианту протокола для Северной Ирландии так, чтобы эта провинция оставалась одновременно внутри единого рынка ЕС и за его пределами.

Брюссель и Лондон пошли на компромисс в отношении правил торговли, которые вызвали серьёзную напряженность после того, как Великобритания вышла из ЕС в 2020 году.

"Виндзорские рамки" для товаров

Новая сделка, "Виндзорские рамки", сократит таможенные проверки товаров, перемещаемых между Северной Ирландией и остальными частями Соединённого Королевства.Обе стороны испытывали заметное облегчение и хвалили друг друга.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Я считаю, что теперь мы можем открыть в нашем партнёрстве новую главу. Евросоюз и Соединённое Королевство будут крепить свои отношения как близкие партнёры, плечом к плечу, сейчас и в будущем."

Технически соглашение не требует ратификации, но коллега Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министр Риши Сунак, заявил, что Палата общин проголосует за него «в надлежащее время». Другими словами, перед премьером стоит теперь сложная задача по продаже сделки сторонникам жёсткого "брексита", которые выступали против Североирландского протокола с самого начала. На следующий день после объявления Сунак отправился в Северную Ирландию и поговорил с работниками компании прохладительных напитков.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак:

«Северная Ирландия находится в невероятно особом положении, в уникальном положении в Европе и во всем мире, поскольку имеет привилегированный доступ не только к огромному внутреннему рынку Великобритании, пятому по величине в мире, но и к единому рынку Европейского Союза. Ни у кого больше такого нет".

Ни у кого такого нет? Но вот что я скажу. Всё Соединенное Королевство находилось в невероятно особом положении, имея привилегированный доступ к единому рынку до того, как оно покинуло ЕС. Теперь Сунак, кажется, предполагает, что быть частью единого рынка - это хорошо, и он торжествует по поводу североирландской сделки, из которой теперь исключены остальные части Соединенное Королевства.

Должен признать, я запутался…

"Разрядка после холодной войны"

Ко мне присоединяется Ричард Уитмен, научный сотрудник Chatham House в Лондоне, директор Глобального европейского центра и профессор политики и международных отношений Кентского университета.

Гробе: Позвольте мне начать с очевидного вопроса: что эта сделка означает для отношений между ЕС и Великобританией в будущем?

Уитмен: Думаю, это ставит их в нормальное положение. У нас действительно были ужасные отношения, особенно в течение последних двух лет, несмотря на то, что мы достигли соглашения об упорядоченном выходе, а затем о торговле и сотрудничестве. Так что сейчас мы делаем первые шаги к более нормальным отношениям. Я бы охарактеризовал это как период разрядки после периода холодной войны.

Гробе: Осуществление "брексита" всегда было болезненным. Как эта сделка повлияет на положение и власть в Вестминстере премьер-министра Сунака?

Уитмен: Я думаю, он показал, что может заключать сделки и добиваться их выполнения. Это первое существенное политическое достижение администрации Сунака. И что важно, он добился этого по вопросу, который не был благоприятен для последних трех британских премьер-министров. Его партия тори не испытывает энтузиазма по поводу каких-либо реальных позитивных шагов к улучшению отношений с ЕС. Но Сунак проявил готовность возразить собственной партии по этому самому сложному из всех нынешних вопросов. Так что, я думаю, мы начали лучше понимать, каким премьер-министром он хочет быть.

Гробе: Во время переговоров против выступили североирландские юнионисты и даже члены собственной Консервативной партии Сунака, включая Бориса Джонсона. Замолкнут ли эти голоса теперь, когда сделка заключена?

Уитмен: Думаю, интересно, утихнут ли самые громкие из этих голосов, и что будут говорить те, кто молчал. Борис Джонсон, похоже, впал в спячку. Он пока ничего не сказал о сделке. Ольстерские юнионисты очень осторожно подбирают слова. Я бы сказал, что все хотят казаться конструктивными по своему языку. На самом деле мы не знаем степень оппозиции внутри самой Консервативной партии.

Гробе: Недавние социологические опросы показали, что британская общественность всё больше испытывает сомнения по поводу "брексита". Вы тоже это видите?

Уитмен: Опросы определенно создают ощущение, что есть известная доля сожаления. Есть ощущение, что, возможно, это было не совсем правильно. Но я думаю, что, безусловно, происходит реальный сдвиг точки зрения. Начнем ли мы видеть, насколько это прочно, зависит от того, как отреагируют другие политические партии, и особенно оппозиционная Лейбористская, которая на данный момент, по сути, говорит, что нужно придерживаться сделки, заключенной с ЕС, и заставить её работать лучше.

Кто лишился помидоров, кто - Мишлена

Британские супермаркеты в последнее время испытывают шокирующую нехватку фруктов и овощей. Покупатели спорят, не является ли это следствием "брексита".

А во Франции людей шокировало решение Гида Мишлен снять звезду с парижского ресторана Ги Савойя, которого называют папой всей французской гастрономии.

Публика в недоумении, ведь Савой только что, в ноябре, был назван «Лучшим шеф-поваром в мире» - в шестой раз подряд. Его Monnaie de Paris с 2002 года удостаивался трехзвездочного рейтинга Гида Мишлен за такие фирменные блюда, как «Устрицы в замёрзшем бассейне», «О телятине» или «Лобстер под стеклом».

Ресторан настолько известен, что у него есть родственная версия в казино Ceasar’s Palace в Лас-Вегасе. Почему Савой потерял звезду, остается загадкой. Сам повар воспринял это спокойно.

«В этом году мы проиграли гонку, но в следующим будем наверстывать упущенное, - сказал он.

Вот это дух!"