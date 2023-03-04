Кто и чем помогает Украине

Кто и чем помогает УкраинеКомментарии
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу в начале февраля стал чётким сигналом для его союзников: дайте нам боевые самолёты и тяжёлое вооружение и не откладывайте. «Чем скорее Украина сможет получить мощное оружие дальнего радиуса действия, тем скорее закончится эта российская агрессия, и мы вернём мир в Европу», — отметил он в совместном заявлении с президентом Франции и канцлером Германии в Париже 8 февраля.
Но решение предоставить тяжёлое вооружение Украине, которая не является членом НАТО и, следовательно, не защищена 5-й статьёй о коллективной обороне, коллективной обороной, закрепленной в статье 5 ее основополагающего договора, чревато потенциальными проблемами, поскольку страны оценивают военную помощь Украине с учетом опасений возможной эскалации конфликта.
Какие страны оказывают помощь?
По данным Кильского института мировой экономики, США, Великобритания, Польша и Германия потратили больше всех средств на военную поддержку Украины.
Соединённые Штаты лидируют с огромным отрывом, объём обещанной помощи с января прошлого года — 44,3 миллиарда евро.
Вашингтон поставил Киеву несколько сот стволов артиллерийских систем (включая 38 БМ HIMARS), почти полторы тысячи единиц бронетехники разного назначения (включая три десятка танков «Абрамс»), огромное количество боеприпасов, в том числе для имеющегося у Украины оружия «советских» образцов.
По данным Кильского института, Великобритания является вторым по величине поставщиком военного снаряжения Украине.
Данные показывают, что за последний год Великобритания поставила Украине огромное количество ракет, оборонительных систем, бронетехники, оружия, боеприпасов и средств обучения на сумму 2,5 миллиарда евро. 14 января Великобритания стала первой страной, предоставившей Украине Challenger 2 — современный западный основной боевой танк.
По данным Кильского института, Польша, граничащая с Украиной, в прошлом году пообещала выделить 2,4 миллиарда евро на военную помощь. Германия также экспортировала товаров военного назначения на сумму более 2,4 миллиарда евро.
Несмотря на то, что возможности Эстонии несравнимы с такими странами, как США и Великобритания, она тем не менее оказалась ведущим поставщиком гуманитарной помощи, они потратили около 1,1% своего ВВП.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что «Если Украина падёт, свобода окажется в опасности и в других частях мира. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех стран, включая Эстонию».
Сообщается, что в 2022 году Польша и Эстония стремились повысить контрольный показатель расходов Североатлантического союза на оборону с 2% до 2,5% или даже 3% ВВП стран-членов.
Достаточно ли посылают члены НАТО?
США, Великобритания и Германия отправляют танки, Берлин в итоге разрешил и другим странам отправлять танки немецкого производства. Но в Киеве всё это считают недостаточным.
Украина просила Запад предоставить истребители для защиты страны от российских налётов. Во время визита в Великобританию Зеленский попросил премьер-министра Риши Сунака «дать нам крылья». Президент США Джо Байден, тем не менее, уже исключил отправку Украине истребителей F-16.
Вместо этого Боуманн подчеркнул, что союзники по НАТО могли бы сделать гораздо больше с точки зрения выполнения своих обязательств по расходам на оборону.
Достаточно ли быстро прибывает оружие?
В феврале администрация Байдена пообещала отправить Киеву «бомбу малого диаметра наземного базирования» (GLSDB) — это действительно модифицированная авиабомба с ракетным двигателем. Предполагается, что она может поражать цели на дальностях до 150 км.
Однако ожидается, что это оружие поступит не раньше осени. Эксперты опасаются, что это будет слишком поздно, ведь уже весной ожидаются масштабные российские и украинские наступательные операции, которые могут определить исход войны.
Боязнь спровоцировать
В речи в Бундестаге 25 января канцлер Олаф Шольц объявил, что Германия, наконец, отправит Украине 14 танков Leopard 2, а также позволит другим странам реэкспортировать их, если они пожелают это сделать.
Берлин изначально не собирался поставлять оружие, ссылаясь на опасения по поводу потенциальной эскалации конфликта. Вместо этого Германия предпочитала отправлять «несмертельное снаряжение», например каски.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко в 2014 году приезжал в Белый дом, чтобы попросить тогдашнего президента Барака Обаму предоставить оружие для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами.
В речи перед Сенатом и Палатой представителей США он сказал: «Одеяла и очки ночного видения также важны. Но нельзя выиграть войну с помощью одеял».