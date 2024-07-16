By Euronews и Video by Abby Chitty

Детская больница "Охматдет" в Киеве частично возобновила работу через неделю после значительных повреждений, полученных в результате российского ракетного удара. По словам гендиректора "Охматдета", полное восстановление займет не менее полугода.

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Киевская детская больница "Охматдет", пострадавшая в результате российского ракетного удара 8 июля, частично возобновила работу.

"Сегодня снова открылось приемное отделение неотложной помощи, которое теперь обслуживает и пациентов хирургического профиля. Вернулась к работе часть онкологических отделений, кроме отделения трансплантации костного мозга - оно временно функционирует на базе Киевского городского центра нефрологии и диализа", - говорится в официальном сообщении.

Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по больнице как военное преступление. По данным следствия, в медучреждение попала российская крылатая ракета Х-101.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление больницы выделено около 9 млн евро.

"Охматдет" после попадания российской ракеты Х-101 8 июля 2024 года Alex Babenko/AP

В момент удара в больнице находились более 600 пациентов, два человека погибли, свыше 50 пострадали. Повреждены четыре лечебных и один административный корпус.

"Полное восстановление больницы займет не менее полугода", - цитируют украинские СМИ гендиректора "Охматдета" Владимира Жовнира.

Москва отвергает обвинения Киева, заверяя, что наносит удары только по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Ранее в Кремле заявили, что в "Охматдет" попала украинская антиракета.