ЕС и Франция хотят помогать ДР Конго, но в Киншасе этим недовольны

"Гуманитарный воздушный мост" в Демократическую Республику Конго организован Евросоюзом при поддержке Франции. Операция проводится в рамках инициативы "Команда Европа", в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими гуманитарными партнерами.

Медицинские препараты, продукты питания и предметы первой необходимости будут отправлены в город Гому, на границе ДР Конго и Руанды, в качестве гуманитарной помощи.

ЕС выделяет более 47 миллионов евро на неотложные потребности многочисленных беженцев: питание, здравоохранение, водоснабжение, санитария и жилье. Операцией "Гуманитарный воздушный мост" ЕС выражает "поддержку наиболее уязвимых слоев населения".

В Киншасу в попытке наладить пошатнувшиеся отношения прилетел президент Франции Эмманюэль Макрон, в частности заявивший:

"Ввиду того, что число жертв [в Конго] сравнимо с количеством потерь, которые мы понесли в пережитых нами мировых войнах, Франция не претендует на то, что у нас есть решение этой проблемы. Оно заключается в коллективном пробуждении. По этой причине Франция первой откликнется на инициативу Европейского Союза".

Франция пытается добиться деэскалации на востоке страны, но эту мирную инициативу оспаривают в Киншасе, где 4 марта прошел марш протеста против визита Эммануэля Макрона. Протестующие размахивали российскими флагами, а один призывал "помочь господину Путину".

В стране сильны антифранцузские настроения, а влияние России и Китая напротив растет. В июле пролого года состоялся визит в ДР Конго главы российского МИДа Сергея Лаврова. Стороны договорились о сотрудничестве с целью "преодолеть искусственно созданный Западом беспредел в мировой экономике".