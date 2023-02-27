Турция возобновляет переговоры со Швецией и Финляндией 9 марта

Турция возобновляет переговоры со Швецией и Финляндией 9 мартаКомментарии
Турция объявила о возобновлении переговоров со Швецией и Финляндией 9 марта. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу уточнил в понедельник, по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сийяртом, что встреча может состояться в Брюсселе, где базируется Атлантический альянс.
Турция в конце января отложила трёхстороннюю встречу, запланированную на февраль, после антитурецких и антиисламских демонстраций. Решение шведских властей разрешить демонстрацию у посольства Турции в Стокгольме, во время которой был сожжен Коран, вызвало гнев Анкары.
Во время визита в турецкую столицу в середине февраля генеральный секретарь НАТО призвал к "немедленной" интеграции Финляндии и Швеции, чьи заявки на вступление в альянс были заблокированы Анкарой с мая прошлого года.
Турция обвиняет Швецию, среди прочего, в укрывательстве курдских боевиков и сторонников, которых называет "террористами", в частности, членов Рабочей партии Курдистана.
В начале февраля президент Турции предположил, что парламент его страны мог бы ратифицировать вступление Финляндии без Швеции.
Немного истории
Лидеры 30 стран-членов НАТО приняли решение пригласить Стокгольм и Хельсинки присоединиться к альянсу на саммите в Мадриде в июне 2022 года. Все государства-члены подписали протоколы о присоединении, 28 ратифицировали их. Лишь Турция и Венгрия не ратифицировали соглашения; венгерский парламент должен проголосовать по ним в начале марта.
После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Финляндия и Швеция подали совместную заявку на вступление в Атлантический альянс, отказавшись от десятилетий военного нейтралитета.