"Время пришло": США призывают Турцию и Венгрию одобрить членство Швеции в НАТО

Euronews

Анкара и Будапешт до сих пор не ратифицировали заявки Стокгольма на вступление в НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что время для этого уже пришло.

Соединенные Штаты снова призвали Турцию одобрить вступление Швеции в НАТО. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, для этого "пришло время".

Швеция и соседняя Финляндия подали заявки на присоединение к альянсу в прошлом году после полномасштабного вторжения России в Украину.

Если с Хельсинки преград не возникло, то со Стокгольмом ситуация до сих пор не ясна.

Венгрия и Турция — единственные члены НАТО, которые еще не ратифицировали вступление Швеции.

С точки зрения Соединенных Штатов, настало время завершить присоединение Швеции. Опять же, она предприняла значительные шаги для решения вполне обоснованных проблем, и я думаю, что с точки зрения собственных требований для членства с первого дня, она их выполнила Энтони Блинкен госсекретарь США

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный в воскресенье на третий пятилетний срок, во время предвыборной кампании обещал противостоять Западу.

Он обвинил Швецию с ее щедрой политикой предоставления убежища в том, что она стала пристанищем для "террористов", в частности для членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена Анкарой вне закона.

Венгрия обосновывает свой отказ на вступление Швеции "неуважительным и высокомерном отношением" Стокгольма к Будапешту и его внутренней политике.

Но США и генсек НАТО по-прежнему уверены, что флаг Швеции, как 32-го члена альянса, появится рядом с финским у штаб-квартиры в Брюсселе до июльского саммита в Вильнюсе.