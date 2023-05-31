"Время пришло": США призывают Турцию и Венгрию одобрить членство Швеции в НАТО

Анкара и Будапешт до сих пор не ратифицировали заявки Стокгольма на вступление в НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что время для этого уже пришло.
Соединенные Штаты снова призвали Турцию одобрить вступление Швеции в НАТО. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, для этого "пришло время".
Швеция и соседняя Финляндия подали заявки на присоединение к альянсу в прошлом году после полномасштабного вторжения России в Украину.
Если с Хельсинки преград не возникло, то со Стокгольмом ситуация до сих пор не ясна.
Венгрия и Турция — единственные члены НАТО, которые еще не ратифицировали вступление Швеции.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный в воскресенье на третий пятилетний срок, во время предвыборной кампании обещал противостоять Западу.
Он обвинил Швецию с ее щедрой политикой предоставления убежища в том, что она стала пристанищем для "террористов", в частности для членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена Анкарой вне закона.
Венгрия обосновывает свой отказ на вступление Швеции "неуважительным и высокомерном отношением" Стокгольма к Будапешту и его внутренней политике.
Но США и генсек НАТО по-прежнему уверены, что флаг Швеции, как 32-го члена альянса, появится рядом с финским у штаб-квартиры в Брюсселе до июльского саммита в Вильнюсе.