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Турция

Президент Турции перенёс выборы на месяц раньше

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 Euronews
Президент Турции
Президент Турции   -  Авторское право  Armin Durgut/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган перенёс дату всеобщих выборов в стране на месяц раньше: на 14 мая вместо 18 июня. По его словам, таким образом волеизъявлению не смогут помешать религиозные праздники, экзамены в учебных заведениях и туристический сезон. В субботу решение должен утвердить избирком, после чего кампания может официально стартовать.

На этой неделе стало известно, что главным соперником Эрдогана на выборах главы государства станет единый кандидат от оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу. Сам Эрдоган остаётся на посту президента с 2014 года и ещё в прошлом году объявил о намерении баллотироваться и на новый срок.

Для правящей партии выборы проходят в очень сложных условиях. Власти страны подверглись суровой критике за провалы в организации спасательных работ и помощи людям после катастрофического землетрясения.