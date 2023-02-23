Материнская смертность в Европе увеличилась на 17% - ВОЗ

Каждые две минуты на Земле, по крайней мере, одна женщина умирает из-за осложнений, связанных с беременностью и родами. Такова оценка специалистов ООН. Согласно опубликованному отчету, подготовленному, в частности, группой экспертов ВОЗ, ЮНИСЕФ и Всемирного банка, почти каждый случай смерти приходится на страны с низким или средним уровнем дохода.

Коэффициент материнской смертности (КМС) определяется как число материнских смертей на 100,000 рождений за определенный период времени. За период с 2016 по 2020 годы, по данным экспертов, материнская смертность либо увеличилась, либо осталась на прежнем уровне почти во всех регионах мира.

В Европе и Северной Америке коэффициент материнской смертности увеличился на 17 %

Материнская смертность на 100 тысяч рождений Euronews

Почему мы наблюдаем такую ситуацию в Европе? На этот вопрос мы попросили ответить эпидемиолога Дженни Крессуэлл.

Дженни Крессуэлл, эпидемиолог, ВОЗ:"Прежде всего, важно отметить, что картина довольно неоднозначна, особенно в Европе. Несмотря на то, что в некоторых странах мы наблюдали рост или стагнацию общего среднего показателя, в других странах европейского региона наблюдалось снижение. Важно помнить о разнице между относительным и абсолютным ростом. Так, например, во многих странах европейского региона уровень материнской смертности, особенно по мировым стандартам, является низким".

В 2020 году во всем мире было зарегистрировано 287 000 материнских смертей. В 2016 году таких случаев было 309 000

Самые высокие показатели материнской смертности в основном приходятся на беднейшие государства, затронутые конфликтами. В 2020 году в мире около 70% всех материнских смертей произошли в странах Африки южнее Сахары: 551 смерть на 100 тысяч рождений. Это более чем в два раза превышает средний общемировой уровень.

Повитуха оказывает помощь беременной женщине. Чирадзулу, Малави Thoko Chikondi/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Беременность - время надежд, но для миллионов женщин это огромный риск

Примерно треть женщин не проходят даже четырех из восьми рекомендуемых дородовых осмотров и не получают необходимой послеродовой помощи. Около 270 миллионов женщин не имеют доступа к современным методам планирования семьи. Причиной материнской смертности, как правило, являются кровотечения, высокое кровяное давление, инфекции, ВИЧ/СПИД и малярия. Но большинство случаев летального исхода, подчеркивают специалисты, можно предотвратить.

Дженни Крессуэлл, эпидемиолог, ВОЗ:"Мы знаем, как клинически предотвратить большинство материнских смертей. Решения, как правило, включают такие вещи, как переливание крови, доступ к хирургическому вмешательству, когда это необходимо. Речь идет и о наличии на местах надлежащим образом обученных медработниках и определенного оснащения. В таком случае женщине будет обеспечена помощь, когда она в ней нуждается. Такого рода вещи требуют постоянных инвестиций и вовлеченности. Некоторые вмешательств не всегда так просты, как другие вмешательства, которые следует проводить в нужное время. Я думаю, что нам нужно более глубоко изучить причины роста материнской смертности. Мы надеемся, что этот отчет ускорит процесс и даст более конкретные ответы".

Глобальная цель: сократить коэффициент материнской смертности до менее 70-ти на 100 тысяч рождений к 2030 году

Как ее достичь? Необходимо немедленно действовать. Речь идет об увеличении инвестиций в первичную медико-санитарную помощь, развитии более сильных и устойчивых систем здравоохранения, расширении прав и возможности женщин и подростков.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ: "Хотя беременность должна быть временем огромных надежд и позитивным опытом для всех женщин, она, к сожалению, по-прежнему является шокирующе опасным опытом для миллионов людей во всем мире, у которых нет доступа к высококачественному и уважительному медицинскому обслуживанию. Эти новые статистические данные свидетельствуют о настоятельной необходимости обеспечить каждой женщине и девочке доступ к жизненно важным медицинским услугам до, во время и после родов, а также предоставить им возможность в полной мере осуществлять свои репродуктивные права".

Мир должен значительно ускорить прогресс на пути к снижению материнской смертности, иначе к 2030 году под угрозой окажутся жизни еще более 1 миллиона женщин.

Кэтрин Мэри Рассел, исполнительный директор ЮНИСЕФ: "Ни одна мать не должна бояться за свою жизнь, рожая ребенка, особенно когда существуют знания и инструменты для лечения распространенных осложнений. Справедливость в области здравоохранения должна обеспечить каждой матери, независимо от того, кто она и где она находится, справедливый шанс на благополучные роды и здоровое будущее со своей семьей".

COVID-19 и материнская смертность

Насколько повлияла пандемия коронавируса на положение дел в области здоровья женщин, которые готовятся стать мамами?

Новорожденный, инфицированный коронавирусом. Стамбул, Турция Emrah Gurel/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Связан ли коэффициент материнской смертности с COVID-19?

Дженни Крессуэлл, эпидемиолог, ВОЗ:

"Мы считаем, что COVID- 19 внес свой вклад, но это не объясняет стагнацию, потому что стагнация, о которой мы говорили, началась за несколько лет до 2020 года. Я бы не хотела, чтобы люди думали, что все это только из-за COVID-19. Но да, он сыграл свою роль. И, конечно, мы должны помнить: у нас есть убедительные доказательства того, что беременность является фактором риска. Беременным женщинам особенно важно подумать о вакцинации и посещать дородовые приемы".

Есть и хорошие новости

В докладе ВОЗ отмечается, что прогресс возможен. Например, в двух регионах — Австралии и Новой Зеландии, а также в Центральной и Южной Азии — за тот же период (2016-2020) произошло значительное снижение (на 35% и 16% соответственно) показателей материнской смертности.