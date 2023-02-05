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Украина

Ракетные удары по центру Харькова

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 Alexander Kazakevich
Здание главного корпуса Харьковского национального университета городского хозяйства после российского ракетного удара, 5 февраля 2023 года.
Здание главного корпуса Харьковского национального университета городского хозяйства после российского ракетного удара, 5 февраля 2023 года.   -   Авторское право  SERGEY BOBOK / AFP

В Харькове ликвидируют последствия воскресных российских обстрелов. В результате попадания ракет в жилой район и здание университета пострадали пять человек. Местные власти утверждают, что, по предварительной информации, по центру города ударили из комлпекса С-300 с территории Белгородской области.

В украинской прокуратуре сообщили о пятерых раненых в городе Дружковка под Краматорском, по которому также были выпущены ракеты.  

По словам главы Днепропетровщины, из-за артобстрела повреждены энергосети в одном из сёл региона.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что бои на востоке страны становятся "всё жёстче", добавив, что наиболее напряжённая ситуация наблюдается в районе Бахмута, Угледара и отвоёванного в результате осеннего украинского контрнаступления Лимана. 

В Минобороны Украины ожидают крупного российского наступления уже в феврале и призывают Запад предоставить ВСУ истребители.

Я уверен, мы победим в этой войне, освободим все временно оккупированные территории и выйдем к международно признанным границам. Но в случае промедления или нежелания поставлять нам боевую авиацию, нам придётся отдать ещё больше жизней украинцев.
Алексей Резников
Министр обороны Украины

При этом в Киеве говорят, что не намерены использовать дальнобойные боеприпасы, обещанные США, для нанесения ударов по целям на территории России.

В субботу из канадского Галифакса в Украину вылетел первый танк "Leopard 2", об этом объявила в Твиттере глава оборонного ведомства страны Анита Ананд

Оттава "продолжит предоставлять Вооружённым силам Украины технику, необходимую для победы", – говорится в заявлении министра. 

МОЛИТВА ЗА МИР

Оставшиеся жители разрушенного Бахмута вынуждены укрываться в бомбоубежищах. В подвале церкви Всех Святых в воскресенье прошла церковная служба. 

Глава ЧВК Евгений Пригожин заявил, что бои в северных кварталах города ведутся "за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку".