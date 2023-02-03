Саммит ЕС-Украина в Киеве: пять основных решений

Главы Евросоюза пообещали стабильно и безотказно оказывать помощь Украине в ходе исторического саммита в Киеве в пятницу, 3 февраля. Но некоторые требования Киева всё же остались без удовлетворения. Так, призыв президента Зеленского об ускоренной процедуре приёма страны в ЕС был воспринят с пониманием, но, как и ожидалось, не получил позитивного ответа. В то же время, лидеры ЕС пообещали приурочить 10-й санкционный пакет против России к первой годовщине вторжения в Украину.

1. Историческое событие и свидетельство поддержки Украины со стороны ЕС

В ходе визита в Киев 15 еврокомиссаров встретились со своими украинскими коллегами, всячески демонстрируя поддержку воюющей стране: впервые мероприятие такого уровня было проведено в зоне боевых действий.

Саммит состоялся в преддверии первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, и Киев как никогда стремится заручиться политической и военной поддержкой со стороны Европы.

"Впервые члены ЕС в полном составе съезжаются на саммит в страну, которая находится в состоянии войны. Тот факт, что большинство членов комиссии приехали в Киев на это мероприятие, сам по себе свидетельствует о готовности Евросоюза помочь Украине, - заявила в интервью Euronews Камилла Гранд, бывший высокопоставленный чиновник НАТО, а ныне научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям. - Так что это ценно само по себе, и я думаю, что и украинцы это понимают. Стоит напомнить, что весь этот разговор начался еще в 2014 году, когда украинские граждане заявили о своих европейских устремлениях на Майдане Незалежности. Так что это, как мне кажется, очень позитивный сигнал".

2. Никакого "ускоренного" пути к членству в ЕС для Украины нет

Как и ожидалось, решения саммита не удовлетворили требования Киева об ускоренном процессе вступления в ЕС. Однако лидеры блока высоко оценили приверженность Украины евроинтеграции и достигнутый не сегодня прогресс, вопреки военному положению в стране.

Позиция европейских лидеров не помешала президенту Украины Владимиру Зеленскому бросить вызов гостям киевского саммита, заявив, что официальные переговоры о вступлении его страны в Евросоюз должны начаться "уже в этом году".

Накануне, в своем вечернем выступлении, Зеленский заявил, что Украина "заслуживает" того, чтобы уже сейчас достичь этого нового для страны этапа.

Президент Европейского совета Шарль Мишель по прибытии в Киев написал в Твиттере, что лидеры ЕС будут "поддерживать вас на каждом шагу на вашем пути в ЕС".

Украина получила статус полноправного кандидата в ЕС в прошлом году, после начала российской агрессии. Недавно Киев заявил, что надеется стать полноправным членом ЕС к 2026 году.

Однако высшие чиновники ЕС не назвали никаких конкретных сроков, подчеркнув, что Украине необходимо усилить борьбу с коррупцией, реформировать судебную систему, избавив её от политического вмешательства, и укрепить экономику.

Между тем переговоры в сфере экономики сфокусировались на улучшении доступа украинской продукции на рынок ЕС.

Страны-члены ЕС разошлись во мнениях относительно того, какой сигнал следует послать Киеву. При этом Польша и страны Балтии хотят ускорить процесс вступления. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что процесс вступления может занять "десятилетия", а высокопоставленный чиновник ЕС предупредил, что блок не будет отступать от своей привычной практики [приёма].

В совместном заявлении сторон, опубликованном по окончании саммита, говорится, что ЕС признает "значительные усилия" Украины по достижению поставленных целей, приветствует усилия по проведению реформ в "трудные [для страны] времена" и выражает поддержку в связи с ее заявкой на вступление в ЕС.

"Думаю, в ближайшие месяцы скорость вступления Украины в Евросоюз станет предметом дебатов. Украинцы подают много полезных, позитивных сигналов, в том числе в таких чувствительных областях, как борьба с коррупцией. Но, тем не менее, дебаты, скорее всего, будут продолжаться, поскольку есть страны ЕС, которые неохотно предоставляют членство в ЕС без проведения очень существенных реформ в экономике", - комментирует Камилла Гранд из Европейского совета по международным отношениям.

3. ЕС обещает новые санкции против России

Урсула фон дер Ляйен пообещала 10-й пакет санкций в связи с годовщиной начала войны в Украине. Председатель Еврокомиссии сообщила, что ЕС и G7 обсуждают последние детали плана по введению ограничения цен на морскую торговлю нефтепродуктами, произведенными в России. Эта инициатива также ограничивает цены на российскую нефть, поставляемую морским путём.

ЕС также рассматривает способы конфискации принадлежащих России активов, замороженных в рамках девяти пакетов санкций, включая миллиарды евро иностранных резервов Российского Центробанка.

"Мы заставляем Путина платить за его жестокую войну", - заявила фон дер Ляйен накануне саммита в Киеве.

Дополнительные средства, полученные в результате конфискации, предназначены для восстановления Украины, стоимость которого, по оценкам Еврокомиссии, уже на сегодня составит не менее 600 миллиардов евро.

Президент Зеленский призвал Европейский Союз к более жестким карательным мерам против России.

"Неудивительно, что он всегда хотел бы видеть больше, - комментирует слова Зеленского вице-президент немецкого отделения фонда Маршалла Ян Лессер. - Определенное давление для увеличения потока помощи оказывается и из других кругов, включая Вашингтон".

_"Я думаю, что на самом деле было сделано очень много, -_добавляет Лессер. - Я имею в виду, что неожиданно Европа продвинулась очень быстро и весьма далеко в вопросе поддержки [Украины]. Речь идет о санкциях, но также (особенно в трансатлантическом контексте) об экспортном контроле, который чрезвычайно важен. В этом вопросе было очень тесное сотрудничество США с ЕС".

4. ЕС обещает увеличить помощь Украине

На саммите было объявлено об удвоении числа украинских военнослужащих, которые будут проходить обучение на базах Евросоюза: в этом году их число достигнет 30 тысяч. Кроме того ЕС обещает 25 миллионов евро в рамках гуманитарной помощи - на разминирование территорий, отвоеванных Украиной после российской оккупации.

Блок уже выделил почти 60 млрд евро на помощь Украине, включая почти 12 млрд евро военной поддержки и 18 млрд евро в форме долгосрочного беспроцентного займа на нужды бюджета.

Основное внимание было уделено военной поддержке. Европейский совет одобрил выделение дополнительных 500 млн евро в рамках седьмого пакета помощи.

"Вместе с военной поддержкой, предоставляемой странами ЕС, общая военная поддержка Евросоюза Украине оценивается почти в 12 млрд евро", - говорится в совместном заявлении по результатам саммита.

"Я думаю, всем сторонам ясно, что Европа делает очень много, и европейская военная помощь в определенном смысле является прямо-таки из ряда вон выходящей, - говорит Ян Лессер. - К примеру, была__создана существенная база по обучению украинских солдат. И это чрезвычайно важно, потому что Европа поставляет Украине все больше тяжелой техники, включая современные боевые танки. Люди должны быть обучены работе с этими системами. Так что это чрезвычайно важно".

Военный вклад стран ЕС в целом значительно отстает от вклада США, но картина меняется, если принять во внимание другую финансовую и гуманитарную помощь из Европы.

По данным немецкого Кильского института мировой экономики, к началу декабря Европа превзошла США по объему общей помощи, выделенной Украине. Обновленная статистика должна быть опубликована 15 февраля.

5. Европа должна быть готова к долгому пути

Европа не может конкурировать с США по объему военной помощи, но на экономическом и гуманитарном уровне война России против Украины оказывает на Европу всё более сильное влияние. И, похоже, оно сохранится ещё на долгие годы.

Ян Лессер из немецкого отделения фонда Маршалла говорит, что начинается важный разговор о будущем восстановлении Украины, в котором Европа будет играть ведущую роль:

"Некоторые называют это планом Маршалла для Украины, но какой бы термин вы ни использовали, план потребует больших денег. И это средства, которые Европе непросто найти, - сказал Лессер в интервью Euronews. - Сегодня так много разрушений, так много человеческих жертв! Неопределенность, отсутствие безопасности, по-видимому, будут частью геополитической ситуации в Украине ещё долгие годы."

"То, каким будет исход этого конфликта - чрезвычайно важно. Это, собственно, и есть основа переговоров, которые прошли в Киеве [в рамках саммита]."

"Не думаю, что у Европы есть какая-либо альтернатива. Несомненно это битва за Украину. Но в некотором смысле, это также битва за безопасность всей Европы, которая уже взяла на себя серьёзные обязательства по поддержке и поставкам. Это реальные затраты. Откажись мы сегодня от помощи Украине, в будущем это обернулось бы для нас огромными издержками."