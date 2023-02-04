Десятки российских и украинских военнопленных вернулись домой

Российское минобороны проинформировало об освобождении из украинского плена 63 военнослужащих армии РФ. В состав группы, как уточнили в ведомстве, вошли лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен при посредничестве руководства Объединенных Арабских Эмиратов. Военнослужащим оказывается психологическая и медицинская помощь, и предоставлена возможность связаться с родственниками.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что из российского плена возвратились еще 116 украинских военных. В их числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы, работавшие на бахмутском направлении.

Сообщается также, что российская сторона передала тела погибших иностранных волонтеров - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, и тело добровольца-украинца Евгения Кулика. Последний служил во Французском иностранном легионе и после начала войны вернулся защищать Украину.