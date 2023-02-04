Бойкотировать ли Олимпиаду - 2024 в Париже?

Олимпийский комитет Украины все еще рассматривает возможность бойкота парижской Олимпиады - 2024, если МОК примет российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. К бойкоту могут присоединиться и другие страны, такие как Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Вадим Гутцайт, глава Национального Олимпийского комитета Украины заявил:

"У нас нет права на компромисс в этой ситуации, когда гибнут наши украинцы, когда гибнут наши женщины, дети, когда бомбят наши города. Уже разрушены 344 спортивных объекта, уже погибли 220 наших спортсменов. На данный момент мы не можем пойти на компромисс о допуске российских и белорусских спортсменов".

Разгоревшаяся полемика затмила сообщение о том, что олимпийский огонь начнет свой путь в Марселе в апреле. Чехия, к примеру, заявила, что не будет бойкотировать игры, так это было бы неуважением к спортменом.

Летняя Олимпиада пройдёт в будущем году, а Паралимпийские игры — в августе этого года.