В Индонезии открылся процесс по делу о массовой давке на стадионе

Процесс над предполагаемыми виновниками в массовой давке на индонезийском футбольном стадионе в октябре прошлого года открылся в городе Сурабая.

На скамье подсудимых - пять человек: трое местных полицейских, организатор матча и сотрудник местной службы безопасности. Все они обвиняются в халатности, вызвавшей гибель 135 человек, в том числе 40 детей.

После победы сурабайской «Персебаи» над малангской «Арема» болельщики последней вышли на поле и устроили беспорядки. В ответ полиция применили слезоточивый газ, сотни запаниковавших зрителей бросились к узкому выходу, десятки человек задохнулись или были раздавлены.

Сын этой женщины ушёл на матч и не вернулся. Она надеется, что виновных приговорят к высшей мере, а не к 5 годам тюрьмы, как ожидают обозреватели.

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Созданная индонезийским президентом следственная группа пришла к выводу, что слезоточивый газ стал основной причиной трагедии. Дежурившие 1 октября прошлого года на стадионе «Канджурухан» полицейские не знали, что его использование запрещено на таких спортивных объектах и применили газ "без разбора" на поле, трибунах и за пределами стадиона, говорится в заключении следователей.