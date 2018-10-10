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Обыски в футбольных клубах Бельгии

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Обыски в футбольных клубах Бельгии

Обыски в футбольных клубах Бельгии
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Серия обысков и арестов прошла в бельгийских футбольных клубах. Власти королевства расследуют случаи договорных матчей, а также махинации при трансфере игроков. Цель операции - найти тех, кто отмывает деньги и уклоняется от налогов.

В самой Бельгии проведено 44 рейда. Обыски прошли в бельгийских клубах "Андерлехт", "Стандард" и "Брюгге". В числе задержанных - тренер футбольного клуба "Брюгге" Иван Леко, бывший генеральный менеджер "Андерлехта" Герман ван Хольсбек, несколько футбольных агентов и рефери. Еще 13 рейдов прошли в Люксембурге, Франции, Черногории, Сербии, Македонии и на Кипре.