Серия обысков и арестов прошла в бельгийских футбольных клубах. Власти королевства расследуют случаи договорных матчей, а также махинации при трансфере игроков. Цель операции - найти тех, кто отмывает деньги и уклоняется от налогов.
Обыски в футбольных клубах Бельгии
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Обыски в футбольных клубах Бельгии
В самой Бельгии проведено 44 рейда. Обыски прошли в бельгийских клубах "Андерлехт", "Стандард" и "Брюгге". В числе задержанных - тренер футбольного клуба "Брюгге" Иван Леко, бывший генеральный менеджер "Андерлехта" Герман ван Хольсбек, несколько футбольных агентов и рефери. Еще 13 рейдов прошли в Люксембурге, Франции, Черногории, Сербии, Македонии и на Кипре.