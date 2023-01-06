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Армения

Армения отмечает Рождество Христово

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 Erevan
Католикос Всех Армян Гарегин II возглавил богослужение накануне православного Рождества 6 января 2021 года в кафедральном соборе Еревана.
Католикос Всех Армян Гарегин II возглавил богослужение накануне православного Рождества 6 января 2021 года в кафедральном соборе Еревана.   -   Авторское право  KAREN MINASYAN/AFP or licensors

Армения отмечает 6 января праздник Рождества и Крещения Иисуса Христа. До V века в этот день так праздновали все христианские церкви. Но в дальнейшем некоторые из них перенесли Рождество на 25 декабря, чтобы люди забыли отмечавшийся ранее 6 января языческий праздник, посвящённый богу Солнца. Армянская Апостольская церковь осталась верна старому порядку, отмечая в этот день Рождество и Крещение под общим названием Богоявления.

"Надеюсь, что Рождество Христово станет для нашего народа призывом к сплочению, любви и единству", - говорит преподобный иерей Зенон Барсегян, настоятель ереванского храма Святой Анны. Он был построена в 2015 году рядом с церковью Катогике XIII века.

Вечером 5 января в армянских церквях по всему миру прошла Святая литургия "Чракалуйс", что переводится с армянского как "возжигание светильников (лампад)". В этот вечер верующие уносят домой из церкви лампады и свечи, зажжённые от освящённого огня.

"Мы зажигаем свечу и в зажжённом виде несём домой, чтобы в домашнем очаге тоде было это тепло на этот день", - говорит одна из прихожанок.

"Чракалуйс" символизирует свет Вифлеемской звезды, указавшей волхвам дорогу к младенцу Христу. 

6 января Рождество празднуют и другие древневосточные церкви, в том числе Ассирийская. Эфиопская и Коптская. Несколько восточно-православных церквей, в том числе в Румынии, Греции и на Кипре, приняли пересмотренный юлианский календарь и отмечают Рождество 25 декабря.