Азербайджан заявил об обнаружении братской могилы в Шуши

В Баку сообщают об обнаружении массового захоронения близ Шушинской тюрьмы. Они обвиняют Армению в сокрытии данных о братских могилах.

Азербайджан заявляет об обнаружении массового захоронения в Нагорном Карабахе. Турецкое агентство "Анадолу" сообщило о 17 телах, найденных близ Шушинской тюрьмы. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем микроблоге говорит об останках 4 тысяч азербайджанцев, которые считались пропавшими без вести. Он обвиняет Армению в том, что она не предоставляет данных о массовых захоронениях.

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Комментариев из Еревана по этому поводу пока не поступало. После второй карабахской войны Армения потеряла контроль над большей частью Нагорного Карабаха, остальная территория находится в блокаде.