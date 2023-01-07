Православные верующие отмечают Рождество

Рождество во время войны: церковные службы по случаю одного из главных православных праздников прошли в России и Украине.

Патриарх Кирилл, с которым связывают т.н. "перемирие" до полуночи субботы, о котором объявил Владимир Путин, совершил литургию в Храме Христа Спасителя.

Российские СМИ сообщают, что в ходе проповеди глава РПЦ высказался о клириках формально зависимой от Москвы Украинской православной церкви, которых, по его мнению, "изгоняют из Киево-Печерской лавры".

Жители украинской Бучи, ставшей символом разрушений и вероятных военных преступлений, совершённых российскими войсками, посетили праздничные службы. Значимая часть прихожан в Украине уже отметила Рождество по григорианскому календарю.

На богослужении в Вифлееме присутствовал Махмуд Аббас. В своём обращении палестинский лидер упомянул очередной виток напряжения в конфликте с Израилем и заявил о том, что палестинцы намерены "защищать культурное наследие и христианские святыни".