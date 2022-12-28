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Косово

Косово: сербских баррикад становится только больше

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 Euronews
Новые дорожные заграждения на севере Косова
Новые дорожные заграждения на севере Косова   -   Авторское право  скриншот из видео AP

Сербы установили новые дорожные заграждения на севере частично признанного Косова, проигнорировав таким образом международные требования разблокировать магистрали.

Тяжело нагруженные грузовики и другая техника были установлены за ночь в Косовска-Митровице. Это первый случай с начала недавнего кризиса, когда сербы перекрыли улицы в одном из главных городов края.

Приштина обвиняет Белград в разжигании беспорядков и провоцировании инцидентов, которые могут послужить предлогом для вооруженной интервенции в Косово.

Скендер Пертреши, сотрудник Косовского центра по изучению проблем безопасности:

— Совместная идея Сербии и России заключается в том, чтобы попытаться устроить конфликты и кризис везде, где Запад играет свою роль, и усугубить такого рода нестабильность в регионе, чтобы усилить влияние там России и Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в состояние наивысшей боевой готовности, чтобы "защитить свой народ (в Косово) и сохранить Сербию".

Патриарх сербский Порфирий, которому запрещен въезд в Косово, призвал сохранить мир любой ценой.

Александр Вучич, президент Сербии:

— Их (косовских албанцев) главная проблема — сербские баррикады, которые являются лишь формой протеста после всех этих выдумок о номерных знаках и других глупостей, которые они придумали в надежде создать конфликты, чтобы изгнать сербов с севера Косова и Метохии.

Напряженность в отношениях между Приштиной и Белградом вышла на новый уровень после отказа косовских властей признавать сербские автомобильные номера, а также после ареста бывшего полицейского-серба.

Все попытки запада разрешить конфликт путем переговоров к успеху не приводят, так как Белград и проживающие в Косове сербы считают край своей территорией.