Сербия-Косово: протесты на КПП

Миротворческие силы KFOR перекрыли КПП Яринье между Сербией и частично признанным Косовым, установили там баррикады и колючую проволоку. На пропускном пункте проходит массовая манифестация сербов, которые заявляют о "беспрецедентных притеснениях" со стороны косовских властей. На акцию съехались участники из Республики Сербской, Сербии и Черногории.

Ситуация серьёзно обострилась неделю назад, после ареста косовского полицейского-серба, которого обвинили в нападениях на косовских стражей порядка. Ранее он, как и многие коллеги, уволился в знак протеста против введения косовских автомобильных номеров. В Белграде на фоне обострения дали понять, что готовы силой защитить сербское меньшинство.