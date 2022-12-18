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Косово

Сербия-Косово: протесты на КПП

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 Euronews
Aкция в поддержку косовских сербов в Белграде
Aкция в поддержку косовских сербов в Белграде   -   Авторское право  Darko Vojinovic/AP

Миротворческие силы KFOR перекрыли КПП Яринье между Сербией и частично признанным Косовым, установили там баррикады и колючую проволоку. На пропускном пункте проходит массовая манифестация сербов, которые заявляют о "беспрецедентных притеснениях" со стороны косовских властей. На акцию съехались участники из Республики Сербской, Сербии и Черногории.

Ситуация серьёзно обострилась неделю назад, после ареста косовского полицейского-серба, которого обвинили в нападениях на косовских стражей порядка. Ранее он, как и многие коллеги, уволился в знак протеста против введения косовских автомобильных номеров. В Белграде на фоне обострения дали понять, что готовы силой защитить сербское меньшинство.