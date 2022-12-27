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Сербия

Косово: ВС Сербии на границе приведены в полную боевую готовность

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 Вероника Доваль
Артиллерийские установки сербской армии на позиции вблизи административной границы с Косово
Артиллерийские установки сербской армии на позиции вблизи административной границы с Косово   -   Авторское право  Serbian Defense Ministry Press Service/AP

Вооруженные силы Сербии на границе с частично признанным Косовом приведены в полную боевую готовность по приказу президента Александра Вучича на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом сообщил министр обороны страны Милош Вучевич, который накануне проинспектировал позиции своих военнослужащих. Как заявляют в Белграде, такие меры приняты для защиты сербского народа в Косове.

Александр Вучич, президент Сербии:"Хочу сообщить вам, что мы действительно находимся в сложной ситуации, но мы приложим все усилия, мы сделаем все, чтобы сохранить мир и стабильность, и не только это - мы будем защищать наш народ на севере Косова и Метохии. После вооружения албанцев и после повышения уровня их боеготовности я предприму все необходимые меры для защиты нашего народа, для защиты Сербии".

Сербская военная техника прибыла к административной границе с Косово в понедельник в условиях высокой напряженности после инцидента со стрельбой накануне в Зубин-Потоке, городе, где последние две недели местные этнические сербы устраивали дорожные баррикады. Миротворцы под руководством НАТО в Косове заявили, что расследуют обстоятельства произошедшего.

Ранее, по сообщениям сербских СМИ, власти Косова привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы, готовясь к операции по демонтажу баррикад.

В воскресенье послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции потребовали от президента Сербии добиться разбора баррикад, пригрозив, что в противном случае не помешают попыткам самостоятельно разобраться с ситуацией премьеру Косова Альбину Курти, который подчеркивал, что устранение баррикад на севере края "не может исключить жертв".

Напряженность в отношениях между Сербией и Косово обострилась в последние две недели после того, как местные сербы стали блокировать основные дороги на севере края в знак протеста против ареста бывшего полицейского косовского серба на предыдущем митинге в связи с решением правительства Косова заменить сербские автомобильные номерные знаки на приштинские.