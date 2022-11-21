Алжир достраивает Транссахарскую магистраль, соединяющую страну с Нигерией

Euronews приглашает в путешествие по Транссахарскому шоссе между Алжиром и Лагосом. Это - часть масштабного проекта развития регионального экономического коридора, сопровождаемого прокладкой тысяч километров волоконно-оптических кабелей.

Ключевая экономическая артерия

В алжирском городе Ин-Геззам, расположенном близ границы с Нигером, ведутся работы по завершению последнего участка алжирской части Транссахарского шоссе, также известного как Дорога африканского единства. Задуманная более полувека назад магистраль почти завершена. Ее общая протяженность - почти 5 тысяч километров, она соединяет Алжир и нигерийский Лагос.

Этот маршрут - часть проекта дорожной сети, связывающей шесть африканских стран ради укрепления региональной интеграции и упрощения торговли между севером и югом Сахары.

"Для Алжира Транссахарская магистраль -"важная экономическая артерия", - отмечает Файкал Амру, глава муниципалитета Ин-Геззам. Он убежден, что проект принесет и экономические, и социальные плоды.

От сахарских дюн вплоть до столицы: национальная дорога номер 1, как ее называют в Алжире, пересекает страну, связывая самые отдаленные районы. Важная остановка - Таманрассет, в 1900 километрах от столицы. Город, исторически служивший местом встречи караванов кочевников - и сегодня активный торговый перекресток.

"Провинция Таманрассет - перекресток всех африканских цивилизаций", - подтверждает Нурредин Геллал, директор департамента общественных работ. - В последние годы здесь выросли объемы бартерных сделок. Номенклатура экспортируемой и импортируемой продукции пересматривается из года в год в соответствии с потребностями Алжира и соседних государств".

Дороги страны адаптируют к растущему товарообороту. Здесь не обойтись без геотехнических исследований, так как перевозки по Сахаре чрезвычайно сложны.

Дорога и цифровая революция

Но не только дороги соединяют людей. Транссахарская магистраль, вдоль которой проложены тысячи километров кабелей, несет цифровые услуги и быстрый интернет в отдаленные от столицы, Алжира, регионы.

Новый тип обучения в Таманрассете. Euronews

Интернет меняет повседневную жизнь и в Таманрассете. В магазинах активно используют оплату картой, а в школах используются планшеты для поощрения творчества и самостоятельности учащихся. "Появление оптоволокна позволило создать цифровые школы, - комментирует Ибтиссем Мерахи, директор одного из местных учебных заведений. - Это оказало огромное влияние на учеников".

Алжир завершил строительство своей части волоконно-оптической магистрали - более 2, 5 тысяч километров, соединяющих страну с соседями, Мавританией и Нигером. Шесть африканских государств присоединяются к проекту, который предлагает более дешевую альтернативу спутниковой связи.

"Проект позволит странам, не имеющим береговой линии, выхода к морю и подводных кабелей, занять свое место на международном рынке, - говорит Мурад Элалья из комитета по связям с Транссахарскими странами. - Он позволит активизировать стартапы, продвигать работу женщин, открыть двери дистанционному образованию. Это вклад в цифровое развитие наших африканских стран".

Вскоре свет может увидеть еще один крупный проект сотрудничества по той же оси: Транссахарский газопровод между Нигерией и Алжиром - через Нигер.