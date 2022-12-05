Алжир строит новые "умные" города

Программа "Алжир завтра" продолжает знакомство с регионом, нацеленным в будущее. В этом выпуске мы рассмотрим некоторые важнейшие проекты страны в сфере жилья и инфраструктуры. Речь идет о возведении целых городов - ни больше ни меньше!

Cмарт-города со смарт-инфраструктурой

Первая остановка - регион Высокие равнины в 170 км к югу от столицы, Алжира. Здесь полным ходом идет строительство нового города Бугезуль, в котором планируется разместить около 400 тысяч жителей. Этот вполне футуристический проект предполагает развитие жилых, деловых и сельскохозяйственных хабов на площади в 20 тысяч гектаров. Бугезуль - стратегическая для региона точка - находится на пересечении осей Север-Юг и Восток-Запад. Мурад Гуати, гендиректор проект, поясняет: "Мы строим современный город, чтобы привлечь сюда население и обеспечить жилищный баланс между зоной побережья, Высокими равнинами и югом страны". В строящемся городе разместится центр алжирского космического агентства, железнодорожный вокзал, а затем - и международный аэропорт.

Проект Бугезуля. Euronews

Базовая инфраструктура уже завершена, проложены28 км туннелей для электрокабелей, оптоволокна, налажена доставка питьевой воды и ирригации для зеленых насаждений.

Технический директор стройки Абдельгани Зерруки рассказывает и показывает: "Такие техническаие туннели, галереи - это устойчивое решение, ведь новый Бугезуль возводится с опорой на устойчивее принципы. Теперь, если нам понадобится заменить трубу или электрический кабель, мы можем сделать это очень легко, быстро, эффективно и без шума".

Бугезуль - в пятерке и новых городов Алжира, там значится и Сиди Абдалла. В этом урбанистическом хабе есть зоны отдыха, медицинские комплексы, фармкомпании и университетский центр.

Абдельхак Седауи возглавляет комитет по благоустройству города. "В проекте развития Сиди Абдалла мы стремились создать привлекательный город, растущий по законам устойчивого развития, - рассказывает он. - Плюс мы хотим, конечно, обеспечить комфорт жителям. Таким образом, это устойчивый, подключённый смарт-город".

Новое жилье и стадионы

Один из приоритетов Алжира сегодня - избавиться от неблагоустроенного жилья, трущобных кварталов. В регионе Сахары возводят новые комплексы, призванные отрегулировать межрегиональный жилищный баланс. Для разгрузки дорог в крупных городах власти стимулируют население переезжать в кварталы-спутники, предлагая недорогие квартиры и беспроцентные кредиты.

В приоритете также - строительство стадионов. Мы посещаем один из них - возведенный для Kabylie, самого успешного клуба страны. Комплекс может принять 50 тысяч человек.

Стадион лично осмотрел и оценил министр жилищного строительства Мохамед Тарек Белариби.

"Возведение стадионов встречает живой отклик населения, которое интересуется спортом и соревнованиями, - заявил он. - Государство поддерживает этот юношеский энтузиазм людей на всех этапах, начиная со спортивного комплекса в Оране, где мы провели Средиземноморские игры, которые прошли просто великолепно. Сейчас мы завершаем строительство еще двух стадионов в столице Алжира: один - в Бараки на 40 тысяч мест, а другой в Дуэре, он предназначен для соревнований африканского масштаба".

Мохамед Тарек Белариби рассказал, что толчок бурному росту строительных программ дал жилищный кризис.

"С 2020 года и по сегодняшний день мы распределили 800 тысяч единиц жилья. Это позволило достичь уровня заполняемости из расчёта 4 человека на единицу жилья. Всего под распределение жилья попали 3 миллионах граждан, - приводит цифры министр. - Сегодня мы больше не занимаемся управлением кризисом, сегодня мы реагируем на спрос. Именно поэтому мы начали строить новые города в Алжире, следуя указаниям президента республики Абдельмаджида Теббуна".

Минарет Большой мечети. Euronews

Алжир завтра

Как будут выглядеть алжирские города завтрашнего дня? Вопрос, который невозможно не задать в рамках программы "Алжир завтра".

Мохамед Тарек Белариби говорит о глобальном и мультидисциплинарном подходе.

"Мы исходим именно из перспектив на будущее, когда создаем новые города-спутники, развиваем технологические кварталы с различными хабами , - подтвердил он. - Мы строим новый Алжир, реализуем новое во всех областях, связанных с архитектурой, миром, человечеством".

Разговор о строительстве бы неполным без осмотра символа современного Алжира - недавно открытой Большой мечети с самым высоким в мире минаретом. Ее минарет в 265 метров виден по всей стране.