Алжир готовится стать "Меккой стартапов"

Алжир ставит на инновационные стартапы для подъема экономики, все больше предпринимателей выбирают этот путь в бизнесе на фоне растущей государственной поддержки.

Миллионы за пять лет

Группа Yassir - пример стартапа, вышедшего на международный уровень. Компания - пионер в области услуг по вызову частных водителей и доставки еды в Алжире. Она увидела свет в 2017 году усилиями двух друзей детства. Пять лет спустя группа заявила, что число ее клиентов превысило 6 миллионов при 40 тысячах водителей-партнеров. Только в прошлом году в Yassir привлекла 30 миллионов долларов, начав работать и за пределами Алжира - в других странах Магриба, а также в Западной Африке, Европе и Канаде.

По всему миру компанию поддерживают 650 сотрудников. Абдельхади трудится на фирму в алжирском отделении. "Yassir стал первым, кто запустил подобные услуги в Алжире, - вспоминает он. - После этого появилась конкуренция, сформировался рынок частных водителей по вызову. Созданы рабочие места, посмотрите, вокруг работает одна молодежь!"

Общественный акселератор

Yassir - знаковый для Алжира стартап, за которым выстроилась вереница других, самого разного профиля.Постепенно такая форма предпринимательства освобождается от бюрократических ограничений и получает растущую поддержку на местах. В этом году число зарегистрированных в стране стартапов удвоилось. Все представители сектора хорошо знают вывеску Algeria Venture, это - акселератор стартапов, который на государственном уровне помогает проектам "масштабироваться". "Мы занимаемся открытыми инновациями, давая стартапам возможность получить доступ к рынкам и компаниям, которые они часто считают закрытыми, - говорит Сид Али Зерруки, генеральный директор Algeria Venture. - Мы советуем им выйти на партнера с предложением решить его проблемы и так получить заказы, контакты".

Algeria Venture предлагает потенциальным партнерам площадку для встреч. Ею воспользовалась группа Beyn, быстрорастущий представитель быстрорастущего финтеха Алжира."Группа Beyn нуждается в стартапах для того, чтобы оптимизировать свои предложения. До сих пор у меня не было доступа к таким специалистам, я даже не знал, что они существуют. Возможно, они где-то трудились, но были вне поля зрения, а сегодня они вышли на свет благодаря создаваемой экосистеме, каналы связи становятся все лучше и лучше", - отмечает Реда Бенбузид, генеральный директор компании

Министерство стартапов и рейтинг Forbes

Чтобы диверсифицировать экономику, которая долгое время зависела от углеводородов, Алжир первым в регионе создал министерство по делам стартапов.Его возглавляет Ясин эль-Махди Уалид. 29-летний специалист, в прошлом сам развивавший стартап, признан одним из самых влиятельных молодых африканцев года по версии журнала Forbes.

"В министерстве мы начали с создания нормативно-правовой базы, способствующей развитию стартапов, - вспоминает он. - Теперь она позволяет начинающим предпринимателям пользоваться заметными налоговыми преимуществами. Наши усилия также привели к перспективным реформам некоторых алжирских законов. С ними молодым предпринимателям из сферы стартапов проще привлекать средства, в том числе из-за рубежа, строить гораздо более здоровые отношения с инвесторами, экспортировать свои услуги".

Власти считают что алжирская экосистема стартапов может в ближайшем будущем превратить страну в региональный хаб инноваций."Африка - это огромный рынок, и он быстро развивается. Для многих отраслей, финтеха, к примеру, это самый быстроразвивающийся рынок в мире, а для Алжира это – естественная среда. Мы надеемся, что сегодняшние стартапы станут чемпионами экономики завтрашнего дня, что они позволят нашей стране позиционировать себя в качестве важнейшего хаба новых технологий в Африке и что Алжир, в прошлом Мекка революционеров, станет Меккой для увлеченных инновациями и так поддержит развитие на континенте", - подчеркнул в разговоре с нашим каналом Ясин эль-Махди Уалид.