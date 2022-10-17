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Мир

Алжир смотрит вглубь

 Cyril Fourneris
Алжир смотрит вглубь
Авторское право  euronews

Золото, цинк, медь, фосфаты: Алжир располагает важными минеральными ресурсами и рассчитывает на них для диверсификации экономики. Для реализации промышленных амбиций страна возобновила несколько крупных горнодобывающих проектов, среди них и рудник Gara Djebilet в Сахаре.

Взрыв на старте

Залежи железной руды были обнаружены еще в 1952 году, исследование месторождения заняло годы. С нынешнего лета там ведется активная работа. Долгосрочная цель - добыча десятков миллионов тонн сырья в год, включая 12 миллионов тонн, необходимых для сталелитейной промышленности.

Нуреддин Ауссат, директор обслуживающей рудник группы Ferral, рассказывает: "Единственное месторождение в Алжире, которое может удовлетворить этот спрос - это Gara Djebilet. Эксплуатация здесь простая, работа ведется под открытым небом. Толщина пустой породы очень мала – всего 60 сантиметров. Просто удалите ее и сможете увидеть руду!"

Специалисты запланировали буровзрывные работы для расширения траншеи. Это последний этап перед вводом рудника в полномасштабную эксплуатацию, и нашей группе удается его снять. Что означает пуск шахты  для региона? Абделухаб Бушама, технический консультант Ferral, уточняет: "Это рабочие места, проведение городской застройки. Там, где открывали шахты, рождались целые города".

Руду отсюда отправят в лаборатории в Алжире и за рубежом, в частности, в Китай. Некоторые компании из Поднебесной активно сопровождают подготовку месторождения к работе. "Во всем мире крупные потребители начинают испытывать трудности с поставками руды. Как только они узнали, что в Алжире есть большое месторождение, они сразу пришли, чтобы покупать у нас", - добавляет еще один специалист группы Ferral.

Покупают продукт, который, согласно проанализированным образцам, содержит 90% железа, а еще фосфор. Переработку сырья планируется осуществлять на новых комплексах, расположенных дальше к северу.

Дорога на Оран

 В планах - и прокладка железной дороги, это важный элемент для транспортировки миллионов тонн руды и развития западного экономического коридора между городами Тиндуф и Оран.

Оран выбран неслучайно. Именно там размещен ведущий игрок национальной сталелитейной промышленности - Tosyali Algeria. Группа, благодаря которой страна стала нетто-экспортером сортового проката и инвестирует в производство плоского проката, сосредоточилась на новом руднике. Член правления компании Алп Топчоуглы отмечает: "Для нас наличие месторождения по соседству очень удобно. В Алжире сегодня возрождено немало проектов, нас это радует, в стране - отличный деловой климат".

Шахта Gara Djebilet - действительно не единственный крупный проект. В Тебессе, на востоке Алжира, ведется работа по экспорту удобрений, а в Беджае на севере планируется развитие крупного месторождения свинца и цинка. В рамках национального плана действий по стимулированию промышленности предусмотрены и другие решения.

"Сегодня мировой экономике нужны металлы, продукция горнодобывающей отрасли, и Алжир стремится воспользоваться этой возможностью для построения благосостояния, создания рабочих мест, развития страны, для того чтобы оставить будущим поколениям важные, представляющие ценность проекты, - поясняет Мессауд Хуфани, советник министерства энергетики и шахт.

Алжир хочет активизировать геологоразведку в поисках редких ископаемых, которые высоко ценятся в мире. Намерение прописано в декларации, которую утвердили президенты Алжира и Франции.

"Пришло время работать сообща, использовать то, что у нас есть, искать то, чего пока нет, но что можно быстро найти, - считает Хуфани. - Сегодня Европейский Союз должен делать ставку на другие ресурсы, находятся они недалеко и потенциал их хорошо известен: это, конечно, Алжир".

Страна только что реформировала закон о горнодобывающей промышленности и планирует открыть новую школу для специалистов в области горного дела.