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США

Гонка за литием

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 Вероника Доваль
Литиевый соляной бассейн, Невада
Литиевый соляной бассейн, Невада   -   Авторское право  кадр из сюжета

В ближайшие годы в условиях энергетического перехода США, как и другим промышленно развитым странам, потребуется гораздо больше лития. Спрос на этот химический элемент резко возрос из-за его использования в аккумуляторных батареях для электрических и гибридных автомобилей, ноутбуков и мобильных телефонов.

"Мировой спрос на литий растет примерно на 20 процентов в год", - говорит аналитик Крис Берри, отмечая, что сейчас большая часть лития добывается в Южной Америке и Австралии, а в мировой цепочке поставок литий-ионных батарей доминирует Китай, на который приходится 60-70%.

В США действует всего один литиевый рудник - в Неваде, где добывают менее 2% мирового объема. В Америке рассчитывают расширить внутреннее производство. Проекты по добыче и извлечению лития находятся на разных стадиях разработки в штатах Мэн, Северная Каролина и Калифорния. 

Их противники выражают обеспокоенность тем, что они могут нанести ущерб священным землям коренных народов и поставить под угрозу хрупкие экосистемы и дикую природу. Сторонники говорят, что в долгосрочной перспективе они могут принести пользу окружающей среде, поскольку позволят убрать с дорог автомобили, сжигающие ископаемое топливо.