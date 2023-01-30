Шольц в Южной Америке: Германия налаживает импорт полезных ископаемых

Германия и Чили расширяют сотрудничество в области добычи полезных ископаемых, в том числе лития — одного из ключевых компонентов аккумуляторов для электромобилей.

Более половины мировых запасов этого металла залегает в Андах на границах Боливии, Чили и Аргентины.

В ходе визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Сантьяго между странами был подписан ряд соглашений, в том числе между чилийской корпорацией Codelco и крупнейшей в Европе компанией по производству меди — немецкой Aurubis.

Ранее в ходе турне по странам Латинской Америки немецкий канцлер посетил Аргентину, где они с президентом Альберто Фернандесом подтвердили важность заключения договора о свободной торговле между ЕС и блоком Mercosur, в который входит Аргентина.

Длившиеся 20 лет переговоры об этом завершились еще в июне 2019 года, но соглашение так и не вступило в силу.

Теперь Шольца ожидают в Бразилии, он станет первым западным лидером, с которым встретится новоизбранный президент Луис Лула да Силва после своего возвращения к власти.

Германия и ЕС стремятся восстановить отношения с крупнейшей страной Южной Америки после разлада с администрацией ультраправого лидера Жаира Болсонару.