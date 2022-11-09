Тяжёлый энергетический кризис в Молдавии

Молдавия ищет способы справиться с тяжёлым энергетическим кризисом: около половины электричества страна получала из непризнанного Приднестровья, но 1-го ноября эти поставки прекратились. Все стороны обвиняют друг друга: в Тирасполе утверждают, что Молдавия попросту отобрала газ, предназначенный для станции, в Кишинёве собираются подать в суд на "Газпром", обвиняя его в сокращении поставок, в Москве заявляют, что обязательства не выполнили украинские транзитёры.

В любом случае, по молдавской экономике уже нанесён тяжёлый удар. Многим приходится попросту останавливать производство.

Ион Игнат, владелец кирпичного завода:

"Мы одной ногой в России, а другой — в Европейском союзе, и теперь наступил решающий момент. Это очень тяжёлый период для нашей страны".

В Молдавии действует чрезвычайная ситуация. Власти даже запретили майнинг криптовалют и импорт оборудования для этого — ради экономии энергии. Украина прекратила поставки энергии ещё в октябре из-за собственной тяжелейшей ситуации после российских ударов по инфраструктуре. Экстренные закупки энергии в Румынии происходят по ценам вдвое-втрое выше, чем было.

Сергей Литра, владелец пивоварни:

"Мы раньше платили около 700 евро в месяц за электричество. Сегодня это стоит нам более 2000 евро. Так что цена выросла втрое, и это, возможно, ещё не предел".

На этой неделе Молдавию планируют посетить председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн и глава Европарамента Роберта Метсола; в первую очередь они будут обсуждать тяжёлую энергетическую ситуацию в стране и возможности оказания ей помощи.