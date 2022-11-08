COP27: "Глобальный Юг во власти глобального Севера"Комментарии
По итогам первого дня 27-й Конференции ООН по климату наметилась доминирующая тема — призывы развивающихся стран к богатым заплатить за тот вред, который причинили их выбросы.
Во время своих выступлений сразу несколько лидеров заявили, что страны Северного полушария должны возместить те потери и ущерб, которые уже ощущают на себе более бедные страны, в основном к югу от экватора.
Премьер-министр Барбадоса, чье островное государство все чаще страдает от экстремальных погодных условий, была одной из тех, кто обвинил индустриальные страны в том, что они оставили развивающийся мир на произвол судьбы.
Миа Моттли также отметила отсутствие помощи со стороны развитых северных стран в переходе на климатически безопасные технологии.
Богатые страны ранее обязались выделять развивающимся государствам 100 млрд долларов в год начиная с 2020 года, в качестве помощи по повышению устойчивости и экологичность их экономик, но пока, по данным ООН, эта сумма достигла лишь 83 млрд долларов.