COP27: "Глобальный Юг во власти глобального Севера"

По итогам первого дня 27-й Конференции ООН по климату наметилась доминирующая тема — призывы развивающихся стран к богатым заплатить за тот вред, который причинили их выбросы.

Во время своих выступлений сразу несколько лидеров заявили, что страны Северного полушария должны возместить те потери и ущерб, которые уже ощущают на себе более бедные страны, в основном к югу от экватора.

На долю Африки приходится менее 3% загрязнений, ответственных за изменение климата, но она наиболее сильно страдает от последующего кризиса. И поэтому будет справедливо и правильно, если эта конференция примет необходимые меры для признания особых потребностей и реалий Африки Уильям Руто президент Кении

Премьер-министр Барбадоса, чье островное государство все чаще страдает от экстремальных погодных условий, была одной из тех, кто обвинил индустриальные страны в том, что они оставили развивающийся мир на произвол судьбы.

Миа Моттли также отметила отсутствие помощи со стороны развитых северных стран в переходе на климатически безопасные технологии.

Наши возможности доступа к электромобилям, или наши возможности доступа к батареям, или солнечным панелям ограничены теми странами, которые имеют доминирующее присутствие и могут производить их для себя. Но глобальный Юг остается во власти глобального Севера в этих вопросах Миа Моттли премьер-министр Барбадоса

Богатые страны ранее обязались выделять развивающимся государствам 100 млрд долларов в год начиная с 2020 года, в качестве помощи по повышению устойчивости и экологичность их экономик, но пока, по данным ООН, эта сумма достигла лишь 83 млрд долларов.