Генсек ООН: "COP27 — место и время для действий"

Участившиеся экстремальные температуры, лесные пожары, засуха и наводнения — результат потепления климата. Последние восемь лет станут самыми жаркими за всю историю наблюдений — таковы данные нового доклада ООН, который свидетельствует о том, что мир находится в глубоком климатическом кризисе.

На открывшейся накануне 27-ой Конференции по климату в Египте генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к срочным действиям в условиях, когда "планета посылает сигнал бедствия".

Как убедилась Всемирная метеорологическая организация, изменения происходят с катастрофической скоростью, разрушая жизни и системы жизнеобеспечения на каждом континенте. Мы должны ответить на сигнал бедствия планеты действиями, амбициозными, заслуживающими доверия действиями в области климата. И место для этого конференция COP27, а время — сейчас Антониу Гутерриш генсек ООН

Более 120 мировых лидеров принимают участие в 27-й Конференции ООН по климату. С понедельника они начнут выступать с пятиминутными обращениями, в которых расскажут о том, чего они ждут от встречи.

Для развитых стран две главные цели — сокращение выбросов парниковых газов и ускоренный переход на возобновляемые источники энергии. В то время как развивающиеся страны, которые находятся на передовой борьбы с изменением климата, хотят, чтобы прежние обязательства по финансированию были выполнены.