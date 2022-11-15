COP27: ЕС анонсировал повышение своих обязательств по климату

Евросоюз обещает взять на себя еще больше обязательств по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, отвечающий за вопросы климата, сообщил об этом на саммите COP27 в Египте. Евросоюз вместе с Китаем и США входит в тройку самых самых значительных источников загрязнения в мире.

"Мы твердо придерживаемся выбранного нами пути и закончим работу над всеми соответствующими законопроектами к концу года. Текущее стояние дел указывает, что мы сможем сократить выбросы до 57% вместо заявленных 55%, в связи с чем я очень рад сообщить, что сегодня Евросоюз готов обновить наш национальный стандарт".

Евросоюз ранее взял на себя обязательство к 2030 году сократить выбросы на 55%, а к 2050 году — до нуля.

"Не позволяйте никому говорить, что Евросоюз отступил от своей цели. Не позволяйте говорить, что российское вторжение в Украину уничтожает "зеленую сделку" ЕС. Нет, Европа остается на этом пути и мы даже ускоряемся", — подчеркнул Франс Тиммерманс.

Экоактивисты в Шарм-эш-Шейхе во вторник призвали западные страны прекратить финансировать газовые проекты на африканском континенте. На долю Африки приходится лишь около 2-3% глобальных выбросов парниковых газов.