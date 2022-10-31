Турция и ООН пытаются спасти "зерновую сделку"

Турция и ООН в срочном порядке пытаются спасти "зерновую сделку" после того, как Россия официально заявила о выходе из нее.

Генсек ООН Антониу Гутерриш откладывает участие в саммите Лиги арабских государств, чтобы попытаться реанимировать соглашение.

Анкара заявляет, что, хотя несколько судов, включая одно, перевозящее зерно для Эфиопии, заблокированы в Украине, по крайней мере, другие сухогрузы, уже ожидающие вблизи Стамбула, могут быть досмотрены в обычном порядке.

Россия объявила о приостановке действия соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции, в ответ на субботнюю атаку беспилотников на ее военно-морскую базу в Севастополе в аннексированном Крыму.

По мнению Кремля, она была организована Украиной при поддержке британских специалистов, и для нее использовался так называемый "зерновой маршрут".

Соглашение, заключенное в июле, позволило Киеву перевезти более 9 млн. тонн зерна и масличных культур, а Москве — экспортировать продовольствие и удобрения, что помогло снизить цены на них на 15% с мартовского пика после блокировки украинских портов.

ООН, Евросоюз и США призвали Россию отменить свое решение на фоне опасений глобального продовольственного кризиса. НАТО обвинило Владимира Путина в том, что он "использует продовольствие в качестве оружия".