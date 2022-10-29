Россия объявила о выходе из "зерновой сделки"Комментарии
Россия приостанавливает участие в "зерновой сделке" по обеспечению вывоза украинской сельскохозяйственной продукции, в ответ на атаку на севастопольский порт — об этом заявили в минобороны РФ.
В Москве заявили, что порт был атакован несколькими воздушными и морскими беспилотниками; нападение было отбито, незначительные повреждения получил тральщик Черноморского флота.
Российская сторона заявляет, что атака была организована при участии Великобритании.
Игорь Конашенков, официальный представитель минобороны РФ:
"Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов".
В российском минобороны обвинили тех же британских специалистов и в организации подрыва "Северных потоков" в сентябре.
В Киеве прямо не подтверждают своё участие в атаках Севастополя, а в Лондоне категорически отвергли российские обвинения, заявив, что Москва пытается такими заявлениями отвлечь внимание от катастрофической ситуации на фронте.
В субботу состоялся новый обмен пленными. В Киеве сообщают, что вернулись 52 человека, как военные, так и гражданские. Многие из них оказались в плену ещё в начале войны — под Чернобылем, в Буче и в Мариуполе. В минобороны России сообщили, что в результате договорённостей возвращены 50 российских военнослужащих.
На этом фоне в Киеве заявляют о продолжающемся отходе российских войск на южном направлении и подготовке нового наступления в этом районе.
Ранее на этой неделе украинский генштаб сообщал, что погодные условия несколько затормозили продвижение.