Украина призывает жёстко ответить на отказ России от "зерновой сделки"

Украина призывает мировое сообщество жёстко отреагировать на отказ России от соглашения об экспорте зерна через Чёрное море. Президент Владимир Зеленский назвал заявление Москвы о срыве сделки предсказуемым, обвинив российскую сторону в блокировании прохода судов с сентября и сознательном обострении продовольственного кризиса.

Накануне министерство обороны России заявило, что не может обеспечить безопасность морского пути после атаки беспилотников на базу Черноморского флота в Севастополе. Президент США Джо Байден назвал это решение «возмутительным». МИД Литвы призывает к международной военной операции для защиты транспортного коридора и выполнения зернового соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем подвёл итоги прошедшей недели, отмеченной масштабными атаками беспилотников и ракетными ударами, от которых особенно сильно пострадала энергетическая система страны:

«За неделю, с субботы по субботу, сбито более 40 иранских ударных дронов, значительное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов оккупантов, несколько их самолетов. Такой результат – это сотни спасенных украинских жизней, десятки сохраненных объектов критической инфраструктуры».

Генштаб Украины и министерство обороны России заявляют об успехах в разных районах. В украинских сводках сказано о десятках ударов по местам сосредоточения войск и техники, а также по позициям ПВО. В российском отчёте упоминаются активные боевые действия под Купянском, Лиманом и в Херсонской области на западном берегу Днепра. Назначенная Москвой администрация заявляет об отбитой попытке высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС, Киев это не подтверждает.