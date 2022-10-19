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мир

Норвегия усилила патрулирование объектов энергетики после ЧП на "Северном потоке"

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 Euronews
Газоперерабатывающий завод Ормен Ланге в Норвегии
Газоперерабатывающий завод Ормен Ланге в Норвегии   -   Авторское право  Frank Einar Vatne/Frank Einar Vatne / NTB

После прорыва газопроводов «Северный поток» Норвегия усилила меры безопасности на своих энергетических объектах. Нефте- и газодобывающие платформы стали чаще патрулировать военные, в том числе ВВС. Своё присутствие у важных магистралей усилили партнёры Осло по НАТО. В правительстве говорят о борьбе со шпионажем, комментируя уже целую серию задержаний иностранцев за съёмки с дронов.

О защите важной инфраструктуры от саботажа говорил в Европарламенте и депутат Барт Гротиус, один из активных лоббистов нашумевших инициатив по защите от киберпреступлений:

«Любимым оружием президента Путина будет газ, и это будет газ из альтернативных источников. Терминалы для сжиженного газа находятся под наблюдением разведки и хакеров из России. Сейчас я был бы очень рад увидеть усилия Еврокомиссии по защите нашей СПГ-инфраструктуры в Нидерландах, Германии, а также Испании».

Ранее Еврокомиссия отнесла безопасность энергетической инфраструктуры к числу приоритетных направлений политики. Речь идёт, в том числе, об организации стресс-тестов на предприятиях, которые управляют важными объектами.

Дания и Швеция тем временем так же объявили об усилении мер безопасности после повреждения газопроводов «Северный поток». В Копенгагене говорят о тщательно спланированных актах саботажа. Россия заявляет, что не причастна к произошедшему.