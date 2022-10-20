Российские дроны над Норвегией: арест сына Якунина

Норвежская полиция арестовала сына бывшего начальника "Российских железных дорог" и доверенного лица Путина Владимира Якунина за несанкционированные полеты беспилотников над Шпицбергеном. 47-летний мужчина утверждает, что фотографировал природу во время активного отдыха. Арест Якунина — лишь последний из ряда подобных. Об этом рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре:

"Семь россиян находятся под временным арестом за незаконные полеты дронов в Норвегии. Расследованием этих дел сейчас занимаются сотрудники PST (отдела контрразведки). Они утверждают, что эти инциденты могут указывать на тот факт, что Россия подвергает себя большему риску в своей шпионской деятельности. Мы не должны удивляться, если в ближайшее время будут произведены новые аресты такого рода".

Всего за несколько часов до ареста Якунина беспилотник нарушил воздушное пространство возле аэропорта Бергена. Норвегия значительно усилила меры безопасности вокруг критически важной газовой и нефтяной инфраструктуры после атак на трубопроводы "Северный поток" в Балтийском море.

"Несколько кораблей береговой охраны находятся на норвежском континентальном шельфе. Морской патрульный самолет F 35 патрулирует море. Армия (Heimevernet) помогает полиции охранять несколько нефтеперерабатывающих и газовых заводов", - сказал министр обороны Норвегии Бйорн Арлид Грам.

По закону о санкциях и положению о санкциях, вступивших в силу после вторжения армии РФ в Украину, россияне не могут использовать беспилотники в Норвегии.