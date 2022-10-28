Чем занимался "русский шпион" в Норвегии?

Норвежская полиция задержала сотрудника Университета Тромсё из-за подозрений в шпионаже в пользу России. 37-летний мужчина, которого в прессе называют Жозе Асис Жиаммария, жил в Норвегии с бразильскими документами и занимался исследованиями Арктики. Однако в полиции считают, что на самом деле подозреваемый имеет российское гражданство. Его коллеги потрясены.

"Сейчас нам непросто. Это стало шоком для многих. Мы этого не ожидали, так что пока пытаемся всё осознать", — говорит доцент Университета Тромсё Марк Лантень.

"Это был преданный своему делу исследователь, который хорошо влился в коллектив. Приятный и общительный", — рассказывает ректор Университета Тромсё Даг Руне Олсен.

Суд отправил мужчину под арест на четыре недели.

"Ему тяжело. Он глубоко потрясен. Совершенно ясно, что он не русский шпион. И хотя сейчас он решил не обжаловать решение районного суда, дал понять, что не согласен с ним", — заявил адвокат защиты Томас Хансен.

Подозреваемый работал в Норвегии с осени прошлого года, и местные власти опасаются, что он успел наладить контакты в профессиональном сообществе, где знают об оборонных планах страны в арктическом регионе.

И не только на севере: в конце сентября мужчина посетил семинар в Вильнюсе, где специалисты из Европы обсуждали гибридные угрозы и сценарии развития событий в случае разного рода диверсий.

После взрывов на "Северных потоках" в Норвегии особенно опасаются диверсий. В условиях, когда Евросоюз стремится отказаться от закупки российских энергоресурсов, Осло стал критически важным поставщиком нефти и газа в Европу.

За последний месяц в Норвегии задержали около десяти граждан России. Большинство из них с дронов вели видеосъемку вблизи стратегических объектов. Среди задержанных оказался и сын экс-главы РЖД Владимира Якунина.