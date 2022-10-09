Путин назвал взрыв моста "терактом" и обвинил спецслужбы Украины

На следующий день после взрыва, повредившего часть моста, соединяющего Крым с Россией, движение по нему постепенно оживляется. Российское государственное телевидение сообщило в воскресенье, что транспорт пересекает Керченский пролив как по Крымскому мосту, так и на пароме. Работает одна автомобильная полоса, пропускающая только легковые автомобили партиями по 100 в каждом направлении. Ожидается, что вторая начнет работать позже.

Крымский мост - особый символ для российского президента, который лично открывал его. Субботний взрыв, унёсший жизни трёх человек, произошёл через несколько часов после 70-летия Владимира Путина, который прокомментировал это так:

"Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители и заказчики - спецслужбы Украины".

Уже через несколько часов после взрыва на российских телеканалах начались репортажи о проблемах пробок у въездов на мост. Подчёркивая быстрое возобновление движения по мосту, Москва старается продемонстрировать стойкость перед лицом нападений и успокоить своих граждан.

Дайверы работают на месте, чтобы оценить структурные повреждения, и первые результаты ожидаются нескоро. В министерстве обороны Великобритании считают, что "любое серьезное нарушение пропускной способности Крымского моста, скорее всего, окажет значительное влияние на и без того ограниченную способность России поддерживать свои войска на юге Украины".