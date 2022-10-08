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Украина

Автомобильное движение по Керченскому мосту возобновилось

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 Euronews
Керченский мост
Керченский мост   -   Авторское право  AP/Russian Investigative Committee

В аннексированном Россией Крыму, в результате взрыва на Керченском мосту, погибли по меньшей мере три человека. По факту взрыва возбуждено уголовное дело и создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

Инцидент произошел в субботу. В шесть часов утра на Керченском мосту, по версии следствия, был подорван грузовик, загорелись цистерны с топливом, находившемся в железнодорожном составе. Обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Движение было остановлено.

В российском парламенте, а также в назначенной Москвой крымской администрации, считают, что взрыв устроили украинские спецслужбы. Керченский мост для России - важная логистическая цепочка. Сейчас, как сообщается, по мосту возобновилось движение автомобилей и автобусов

Крымчан призвали проявлять спокойствие и терпение.

Срегей Аксенов, назначенный Москвой глава Крыма: "Хочу заверить крымчан. Первое: топлива в наличии больше чем на месяц. Никакого ажиотажа быть не должно. Продовольственных запасов хватит более чем на два месяца, практически по всем направлениям. Рисков в этой части никаких нет. Прошу всех крымчан соблюдать спокойствие. Всех гостей Крыма тоже прошу набраться терпения".

В украинской столице новость о взрыве на Керченском мосту встретили с энтузиазмом. Люди фотографировались у плаката с изображением марки со взрывами на мосту.

Алена: "Это было чудесно. Когда я проснулась и прочитала новости, я подумала: "что?". Я в принципе  ожидала, что что-то произойдет, потому что вчера был день рождения Путина, ему исполнилось 70 лет. Поэтому я ждала "подарка" от Вооруженных сил Украины. И это произошло, с небольшой задержкой, но такова жизнь, пусть диктатор "нас простит".

Построить Керченский мост президент Путин поручил после аннексии Крыма в 2014 году. Сооружение протяженностью 19 километров был открыто в мае 2018 года. Сейчас Керченский мост используется, в том числе для снабжения российской армии на юге Украины.