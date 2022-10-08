Крымский мост частично обрушился в результате взрыва и пожара

В субботу утром Крымский мост частично разрушился в результате взрыва и сильного пожара. В сообщении Национального антитеррористического комитета РФ говорится, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

По данным ведомства, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над ее сухопутной частью не повреждена.

Следственный комитет РФ сообщил о трех жертвах в результате произошедшего. В сводке говорится, что это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. Из воды на данный момент подняты тела мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

Движение по мосту полностью закрыто, судоходство в Керченском проливе продолжается. РЖД приостановили продажу билетов на поезда в Крым и из него. Отменены автобусные рейсы.

В назначенной Москвой крымской администрации утверждают, что дорожное полотно якобы повредили "украинские вандалы".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твитере написал: "Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано".

На подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей. В администрации обещают наладить запуск паромной переправы через пролив, но погодные условия пока не позволяют это осуществить.