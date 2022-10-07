ЕС направит миссию в Армению для помощи в демаркации границ с Азербайджаном

"Мы верим, что Анкара и Ереван могут добиться полной нормализации отношений. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита Европейского политического сообщества. Здесь, в Праге, где проходил форум, состоялась встреча Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Недавнее обострение на границе между Арменией и Азербайджаном привело к гибели около 300 человек.

В последний раз лидеры Армении и Турции проводили очную встречу в 2009 году. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, Эрдоган сказал: "Турция не выдвигает каких-либо предварительных условий для нормализации отношений с Арменией. Мы просто сказали: как только отношения между вами и Азербайджаном достигнут определенного уровня зрелости и вы заключите мирное соглашение с Азербайджаном, с нами не будет никаких проблем. Если двери должны быть открыты, мы откроем наши двери - воздушные, наземные и железнодорожные пути".

После состоявшейся в Праге встречи при участии президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля Алиев выразил мнение, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца текущего года при наличии доброй воли у Еревана. Сообщается, что ЕС направит миссию в Армению для помощи в демаркации границы с Азербайджаном. Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца.