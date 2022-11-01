"Мирного договора между Ереваном и Баку пока нет"

Президенты Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились о намерении воздерживаться от применения силы. Это, согласно совместному заявлению, стало главным итогом трёхсторонних переговоров с участием российского лидера Владимира Путина в Сочи. Последний заявил, что о мирном договоре говорить пока рано:

«По мирному договору – его пока нет. Здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих этого документа, поскольку все-таки это предмет компромиссов наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят, в том числе, и нашей страны».

В конце августа Пашинян и Алиев встречались в Брюсселе при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля. Тогда они договорились работать над мирным соглашением, после чего в Женеве прошли переговоры на уровне глав МИД. Следующую встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе анонсировали на ноябрь.

ЕС тем временем направил в Армению гражданскую миссию для помощи с делимитацией границ. Москва, в свою очередь, предлагает воспользоваться для этого архивными картами генштаба советской армии.