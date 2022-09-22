Протесты против частичной мобилизации в России

В крупных городах России — массовые акции протеста против объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации.

По данным правозащитных организаций, задержаны до 1400 человек, большинство из них в Санкт-Петербурге и Москве. Некоторым задержанным сразу же вручили повестки. Известно как минимум об одном уголовном деле о нападении на полицейского.

Это первые столь массовые антивоенные протесты в России за несколько месяцев.

"Мобилизация — это ужасно. Это Путин начал эту войну. Я думаю, большинство адекватных людей вообще не поддерживают это всё. Они просто боятся выйти, потому что их шугают".

Вскоре после объявления мобилизации цены на авиабилеты в страны, куда российским гражданам не нужна виза, подскочили в несколько раз. Наиболее популярными направлениями остаются Ереван и Стамбул. Пока, по имеющимся данным, россиян беспрепятственно выпускают из страны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "разъяснения" на этот счёт могут последовать позже.

"Нельзя сказать, что в панике: такой сценарий обрабатывался. Билеты стоили тысяч 20, когда я покупал: я, видимо, довольно быстро сориентировался. Границу проходили нормально: просто прошли и улетели".

"Да, это "внеплановый визит". Мне 17, и из военкомата мне ещё не приходила повестка. Но я учусь в онлайн-бакалавриате, и с этим могут поспорить [относительно отсрочки], поэтому мы уехали".

Многие европейские страны ввели или собираются вводить запрет на въезд россиян по туристическим визам, но оставляют возможность приёма по гуманитарным соображениям.