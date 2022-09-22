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Финляндия

Финляндия закрывается от российских туристов

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 Alexander Kazakevich
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Международный пункт пропуска в посёлке Нуйямаа, Финляндия.
Международный пункт пропуска в посёлке Нуйямаа, Финляндия.   -   Авторское право  Lauri Heino/Lehtikuva via AP, File

"Финляндия не хочет быть транзитной страной для российских туристов", – об этом заявил глава МИД республики Пекка Хаависто.

Хельсинки готовит решение по ограничению на въезд для россиян вплоть до полного запрета, в том числе для шенгенских виз, выданных другими странами.

По сообщению "Рейтер" со ссылкой на пограничную охрану Финляндии, в среду – день объявления мобилизации в России – границу пересекли около 5 тысяч россиян.

Власти страны не подтверждают сообщения, согласно которым, на российско-финляндской границе образовались многокилометровые пробки.

Видеомонтаж • Alexander Kazakevich