Семеро манифестантов и четверо полицейских погибли в Иране за шесть дней протестов против смерти 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Она скончалась 16 сентября после того, как была задержана в Тегеране полицией нравов за неподобающее ношение головного платка. По официальной версии, у неё случился сердечный приступ, правозащитники считают, что ее избили.

Убийство Махсы стало, вероятно, последней каплей, переполнившей чашу народного терпения. Это может быть началом больших перемен. При этом вызывает беспокойство, что будут делать власти. Мы видели, как они помогали Башару Асаду. Все знают, что Иран участвовал в убийстве тысяч людей... Мохаммед Амири-Могаддам НПО "Права человека" (Осло)

Манифестации охватили все без исключения крупные города и провинции страны. Их участницы снимают и сжигают хиджабы в знак протеста против диктатуры, полицейского произвола и попрания прав женщин. За происходящим в Иране внимательно следят представители диаспоры в других странах. Десятки человек собрались перед зданием штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Махсу Амини казнили ни за что. Хаменеи поставил Сейида Ибрахима Раиси управлять, чтобы ещё больше подавить иранский народ. Теперь, как вы знаете, повсюду в Иране происходят восстания Батул Замани американка иранского происхождения, участница манифестации в Нью-Йорке

Манифестанты продолжают требовать отмены обязательного ношения хиджаба как символа угнетения женщины и роспуска полиции нравов. В ответ власти с вечера среды ограничили доступ к Instagram и WhatsApp, заявив, что через эти платформы "оппозиционные элементы подрывающие основы национальной безопасности".