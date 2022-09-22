Иран: массовые акции протеста после гибели девушки от рук полиции нравовКомментарии
Семеро манифестантов и четверо полицейских погибли в Иране за шесть дней протестов против смерти 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Она скончалась 16 сентября после того, как была задержана в Тегеране полицией нравов за неподобающее ношение головного платка. По официальной версии, у неё случился сердечный приступ, правозащитники считают, что ее избили.
Манифестации охватили все без исключения крупные города и провинции страны. Их участницы снимают и сжигают хиджабы в знак протеста против диктатуры, полицейского произвола и попрания прав женщин. За происходящим в Иране внимательно следят представители диаспоры в других странах. Десятки человек собрались перед зданием штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
Манифестанты продолжают требовать отмены обязательного ношения хиджаба как символа угнетения женщины и роспуска полиции нравов. В ответ власти с вечера среды ограничили доступ к Instagram и WhatsApp, заявив, что через эти платформы "оппозиционные элементы подрывающие основы национальной безопасности".