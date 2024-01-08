В Иране возмущены тем, что девушку выпороли за отказ носить хиджаб

By Euronews

Иранские власти продолжают бороться с растущим числом актов неповиновения со стороны женщин, отказывающихся носить хиджаб. 23-летняя Ройа Хешмати была приговорена к 74 ударам плетью за размещение в социальных сетях фотографии с непокрытыми волосами.

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Она получила 74 удара плетью за "оскорбление общественной морали" – иранские власти привели в исполнение приговор Ройе Хешмати, вызвав шквал возмущения в социальных сетях.

В минувшую среду 23-летнюю жительницу Тегерана подвергли порке и оштрафовали за то, что она не носила мусульманский головной платок, сообщило в воскресенье судебное ведомство исламской республики.

Мазяр Татаи, адвокат девушки заявил реформистской газете Shargh, что в апреле в ходе рейда полиция нравов ворвалась в дом его клиентки, конфисковала мобильный телефон и ноутбук и поместила её под стражу на 11 дней.

Он добавил, что первоначально Хешмати была приговорена к 13 годам и девяти месяцам тюремного заключения, штрафу в размере 112 500 000 риалов (2 659 долларов) и 148 ударам плетью, но в результате пересмотра приговора наказание было снижено до 12 500 000 риалов (295 долларов) и 74 ударов плетью.

Со времён Исламской революции 1979 года в Иране, где законы основаны на шариате, все женщины, включая иностранок, обязаны носить головной платок.

Хешмати рассказала о произошедшем в Instagram, вызвав волну сочувствия.

По словам девушки, по прибытии в суд на оглашение приговора она сняла головной платок, отбросив в сторону другой, который группа женщин-офицеров пыталась насильно надеть ей на голову. Позже её приковали к кровати в камере и били плетьми по плечам, спине, бёдрам, икрам и ягодицам.

На своей странице в Instagram иранка говорит, что после исполнения наказания её снова отвели к судье, который заявил, что она может покинуть страну, "если хочет жить по-другому".

"Эта страна принадлежит всем нам, – сказала Хешмати, – Пусть закон делает своё дело, а мы продолжим сопротивление".

Она сказала, что сняла головной платок, когда покинула суд.

Информационное агентство Mizan, связанное с судебной системой Ирана, сообщило, что Хешмати вела себя "не по правилам". Кроме того, СМИ отметило, что она "появлялась в людных местах в постыдном виде".

Такая характеристика, вероятно, относилась к фотографии, на которой она без головного платка, в футболке с короткими рукавами и длинной юбке.

Различные деятели выразили свое осуждение тем, что они называют "насилием и жестокостью со стороны властей исламской республики". Среди них – художница и политик Захра Рахнавард, которая вместе со своим мужем, бывшим премьер-министром Мир-Хоссейном Мусави, находится под домашним арестом уже несколько лет.

"Вы бьёте Ройю Хешмати, но она, с её пробудившейся совестью и стойкостью, смеется над вами. Я испытываю отвращение к вашему правлению", – обратилась к властям Рахнавард.

В ответ на реакции Ройя Хешмати опубликовала новый пост в Instagram, выразив благодарность за проявленную солидарность. Она сказала, что не ожидала, что её история привлечёт такое внимание.

Хашеми подчеркнула, что не является "публичной фигурой" и не заинтересована в изменении этого статуса.

По её словам, она решила "добровольно" деактивировать свои аккаунты в Facebook и Instagram.