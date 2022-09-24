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Иран

Демонстрация сторонников аятолл в Тегеране

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 Кнарик Хачатрян
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Демонстрация сторонников властей в Тегеране
Демонстрация сторонников властей в Тегеране   -   Авторское право  Vahid Salemi/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Иранские власти продемонстрировали, что пользуется народной поддержкой: в пятницу в Тегеране сотни демонстрантов выступили в поддержку режима аятолл и обязательного ношения женщинами исламских головных платков. Демонстранты призывали казнить всех, кто этому противится.

Президент Ирана Ибрагим Раиси назвал протестующих, вышедших на улицы, "врагами государства":

"Они (враги) хотят оседлать волну и создать беспорядки. Они думают, что такими действиями они могут остановить нацию. Мы много раз заявляли, что если у кого-то есть справедливое замечание, мы его выслушаем. Но анархия? Нарушать национальную безопасность? Безопасность людей? Никто не поддастся на это".

По данным режима, после недели демонстраций по поводу смерти молодой курдской женщины Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неподобающее нощение платка, число погибших возросло до 35 человек.

В знак поддержки своих соотечественников в Иране десятки иранских женщин, проживающих в Брюсселе, остригли волосы и сожгли хиджабы перед посольством Исламской республики в Бельгии. 

Акция протеста против режима аятолл прошла и у посольства Ирана в Норвегии.