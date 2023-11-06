Голодовка лауреата Нобелевской премии мира в иранской тюрьме

Наргиз Мохаммади объявила голодовку, протестуя против политики Ирана и условий содержания в тюрьме, где она сейчас находится

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Наргиз Мохаммади, лауреат Нобелевской премии мира 2023 года, в этот понедельник объявила голодовку в иранской тюрьме, где она содержится.

Наргиз протестует против политики Исламской Республики, которая задерживает и не предоставляет медицинскую помощь больным заключённым, а также против обязательного ношения исламского хиджаба.

В течение нескольких месяцев адвокат правозащитницы просил перевести ее в больницу, специализирующуюся на лечении заболеваний сердца и легких, но получил отказ.

Наргес Мохаммади возглавила несколько антиправительственных демонстраций после убийства Махсы Амини. Ее несколько раз задерживали, и сейчас она находится в тюрьме.